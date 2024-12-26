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نجمة مشهورة للغاية، من الحسناء التي ظهرت مع فينيسيوس في ميامي؟ (صورة وفيديو)

الحسناء وفينيسيوس
الحسناء وفينيسيوس في ميامي، فيتو

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني جدلًا كبيرًا، بعد ظهوره مع إحدى الحسناوات في مدينة ميامي الأمريكية.

ويستمتع فينيسيوس جونيور بعطلته القصيرة في ميامي بالولايات المتحدة، قبل عودته مجددًا للفريق الملكي.

وحصل لاعبو ريال مدريد على إجازة، بعد مباراة إشبيلية التي أقيمت يوم الأحد الماضي وفاز فيها الفريق الملكي 4-2.

وتقدم الريال إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني متأخرًا بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر قبل التوقف الشتوي.

ومن المتوقع أن تنتهي عطلة فينيسيوس في ميامي يوم الجمعة 27 ديسمبر، إذ من المنتظر حضوره لحفل جلوب سوكر في دبي.

 

من الحسناء التي ظهرت مع فينيسيوس؟

ظهر فيني في أحد الأماكن بمدينة ميامي بصحبة أنجل ريس، وهي نجمة دوري كرة السلة النسائي (WNBA).

وأثير الجدل حول فينيسيوس، بسبب أن أنجل ريس تعيش حالة من الفراغ العاطفي بعد انفصالها عن صديقها السابق جالين دورين.

ولكن أنهت صحيفة ماركا هذا الجدل، بعد أن كشفت عن "مواصفات شريك أنجل".

وأوضحت الصحيفة: "كشفت ريس عن العلاقات مرة واحدة في بودكاست "Unapologetically Angel"، وتحدثت عن رغبتها العاطفية وقالت: "لأنني عادة ما أرتبط بالرياضيين فقط فأنا أواعد لاعبي كرة السلة".

وفي حلقة أخرى، كشفت عن مواصفات شريكها المثالي قائلة: "لا بد أن يكون طويل القامة"، ولأنها طويلة فمن المفهوم لماذا تطلب مستوى معينًا من الطول في شريكها.

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