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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والدوريات العالمية، أبرزها الدوري المصري والدوري الإنجليزي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة × غزل المحلة - 5 مساءً | أون تايم سبورت 2

البنك الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً | أون تايم سبورت 1

المصري × الأهلي - 7 مساءً | أون تايم سبورت 1

بتروجت × الجونة - 7 مساءً | أون تايم سبورت 1

 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × إيفرتون - 2:30 ظهرًا | بي إن سبورت 1

بورنموث × كريستال بالاس - 5 مساءً | بي إن سبورت 5

نيوكاسل × أستون فيلا - 5 مساءً | بي إن سبورت 3

نوتينجهام فورست × توتنهام - 5 مساءً | بي إن سبورت 2

ساوثامبتون × وست هام يونايتد - 5 مساءً | بي إن سبورت 4

تشيلسي × فولهام - 5 مساءً | بي إن سبورت 1

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد × 7:30 مساءً | بي إن سبورت 1

ليفربول × ليستر سيتي - 10 مساءً | بي إن سبورت 1

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الدوري المصري غزل المحلة الأهلي المصري مانشستر سيتي ليفربول

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