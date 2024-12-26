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لعشاق القهوة الساخنة، مقهى مبتكر يجلب لك مطرا صناعيا كل 15 دقيقة (صور وفيديو)

مقهى مبتكر يجلب مطرا
مقهى مبتكر يجلب مطرا كل 15 دقيقة، فيتو

في حدث فريد من ونوعه، ابتكار مقهى بحي "إيتاون" في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، يجلب مطرًا صناعيًّا كل 15 دقيقة.

ويُسمى المقهى "رين ريبورت" (Rain Report Cafe)، حيث يتحول المكان إلى مشهد ممطر كل 15 دقيقة.

والمقهى مخصص لعشاق الأجواء الممطرة والراحة في احتساء فنجان من القهوة الساخنة تحت زخات المطر، فهذا المكان سيكون وجهته المثالية.


مطعم يجسد الأجواء الممطرة 

تم تصميم مقهى "رين ريبورت" ليُشعر الزوار وكأنهم في أجواء الخارج وسط الطبيعة.

المقهى المزخرف باللون الأسود والمزين بأشجار البامبو يخلق جوًّا خارجيًّا هادئًا بعيدًا عن ضوضاء العاصمة.

وعندما يبدأ المطر، يمكنك أن تشعر وكأنك خارج المدينة تمامًا، بفضل الديكور الذي يساهم في إتمام الأجواء.

 

تصميم المقهى

يمتاز "رين ريبورت" بتصميمه الفريد الذي يشمل نافذة بانورامية تطل على فناء داخلي، وهو المكان الذي يحدث فيه "السحر".

كل 15 دقيقة، بغض النظر عن أحوال الطقس اليومية، يبدأ المطر في الهطول بغزارة، ليخلق أجواءً رائعة للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الممطرة.

تجربة خاصة مع المطر الصناعي

المقهى لا يقتصر على تقديم القهوة فحسب، بل يقدم تجربة ممتعة للزوار عبر المطر الصناعي الذي يغمر الفناء الخارجي.

ولأن الزوار يتوقون لتجربة المطر، يوفر المقهى للأشخاص مظلات بلاستيكية مجانية، ومعاطف مطر، وأحذية مطاطية، لتكتمل التجربة.

ومنذ افتتاحه بشكل تجريبي في مايو الماضي، أصبح المقهى مكانًا شهيرًا للإنفلونسرز على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يلتقطون صورًا مذهلة تحت المطر.

 

ازدحام مستمر وأجواء اجتماعية 

الجدير بالذكر أن "رين ريبورت" لا يُعتبر مكانًا هادئًا للاستمتاع بفنجان قهوة بعيدًا عن الضوضاء، إذ إن الزوار يتجمعون باستمرار بالقرب من النوافذ لتصوير لحظات المطر. وبمجرد أن تخرج إلى الفناء، قد تصبح أحد شخصيات الفيديوهات التي يتم تصويرها من قبل الزوار الآخرين.

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