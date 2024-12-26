ما تحملش دموعه، القصيدة التي أوقف شيخ الأزهر مراسم الافتتاح لسماع الطفل الباكي بالأقصر (فيديو)

كشف الطالب محمد جمعة سيد شعراني ابن قرية الدير بمركز إسنا في الأقصر «الطفل الباكي» أمام شيخ الأزهر لـ بوابة «فيتو» كلمات القصيدة التي ألقاها على فضيلة الإمام الأكبر عندما رآه، وسط حالة من الحزن الشديد وبكاء، بسبب إلغاء فقرته من حفل افتتاح معهد الشهيد محمد عطيتو غرب الأقصر الأحد الماضي لضيق زمن البرنامج، والتي كلماتها تعود للفنان الشاعر هشام الجخ.

«فيتو» تلتقي الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر

وكان طلب شيخ الأزهر من الحضور وقف مراسم الافتتاح للاستماع للطفل الذي ألقى قصيدته عن أدب أهل الصعيد وشهامتهم، كما حرص فضيلته على تشجيعه وتأكيد تميزه في إلقاء الشعر والتقاط صورة تذكارية معه، كما طلب من الحضور وفي مقدمتهم قيادات الأزهر ومسؤولو المعهد عدم التهاون بمشاعر التلاميذ وإعطائهم الفرصة الكاملة للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم، وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتنميتها.

أدب أهل الصعيد وشهامتهم.. كلمات القصيدة الشعرية التي أوقف شيخ الأزهر مراسم حفل افتتاح معهد بسببها

«أنا الولد الشجاع، أنا ابن الأزهر الغالي، أنا الإسلام رباني، أنا محمد سعيد جمعه شعراني، من الصعيد الجواني، ومركز إسنا عنواني، الأصول العالية أمرت، والرباية الغالي طمرت، وإللي على طبلية أبو لو يأكلها بدقه جبرت، الأصول يعني الصعايدة مش مبالغة مش مزايدة، وقفته في الشدة واجب، في المساندة وفي المعايدة، في المروءة وفي الشهامة قلبه حامي وناره قايده، يا اللي معرفتش صعيدي، فاتك الرجل الحديدي، لو قعد يتقاله حاضر، ولو وقف يتقاله سيدي، كلمته سيف على الركاب، مهما بيعدي الشباب، انت بس تقول صعيدي يتفتحلك ألف باب، في الغرام معروفه ناره، ولو وسط مليون واحد يتعرف بابتسامته وبسماره، الصعيد يعني الناس التقال، عدى على الناس العزيزه مصنع الاخلاق يا جيزه، بدرشين كرداسة ناهيا، كل حتة وليها ميزه، وفى بنى سويف روح يا ضيف، الكرم واخدينه كيف، مهما تقسى عليه الليالي كلمته في الحق سيف، ياللي من الفيوم يدوم، بيته عامر كل يوم، في السواقي خيره باقي، وتلاقيه وقت اللزوم، لما روحنا المنيا بِتنا، كل بيت في الحي بيتنا، قُلنا كتّرتوا الدبايح، قالوا كرم الضيف هيبتنا، من سوهاج ولا الأسايطة، ولا من فرشوط يا واسطَى، في المراغة ضيّفونا اندبح عجلين في طهطا، ولما ذاد الشوق وهاج، روحت على مدخل سوهاج، ذكريات العمر تبكي، وآلام بقى علاج، وفي قنا الناس التقال، والدهب والخير تلال، الشرف طرحة الصبايا، والأدب عمة الرجال، ياللي رايح ابو تشت كلّم مركز العائلات يعلّم، بالأمانة لو فاكرني، عدّي على الهوارة سلّم، وابقى طاطي لنخل إسنا، وارتوي من خير هويسنا، ياما فرسان البوادي، حرنَنِت قدام فارسنا، عدّي على الأقصر حبيبة، تلقَى ناس مافهومش عيبة، من طيابة ناسنا فيها، التاريخ سمّاها طيبة، أهل أسوان مين خابرهم، سرهم مافارقش بيرهم، يكبروا فى وش الأعادي، يصغروا قدام كبيرهم، الصعيد مفهوش عوازل، حمّل الخير وانت نازل، بس حاسب من غضبهم، يقلبوا زي الزلازل، كل نخلة بمَهر غالي، تحكي عن سيرة الهلالي، واللي أصله نخل عالي، يطرح ايه غير نخل عالي».

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