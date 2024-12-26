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حوادث

الأمن يحل لغز وفاة طفلة سودانية بعد تعرضها لوصلة تعذيب في أكتوبر

الأمن يحل لغز وفاة
الأمن يحل لغز وفاة طفلة سودانية في أكتوبر، فيتو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في حل لغز وفاة طفلة سودانية بعد وصلة تعذيب بمنطقة أكتوبر.

وكشفت التحريات، أن والدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض عليها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

 

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تعود تفاصيل الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغًا بوفاة طفلة بمستشفى أكتوبر المركزي، ويظهر عليها علامات التعذيب والتعرض للضرب المبرح، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية للمستشفى.

 

وأشارت التحريات بمقتل الطفلة "ن.ع" 4 سنوات، سودانية الجنسية، إثر تعرضها للضرب والاشتباه في تورط أحد أفراد أسرتها، وأودع جثمان الطفلة  ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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أجهزة وزارة الداخلية لغز وفاة طفلة سودانية ب وصلة تعذيب بمنطقة أكتوبر مستشفى أكتوبر المركزي قسم شرطة ثالث اكتوبر المباحث الجنائية

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