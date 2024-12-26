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خارج الحدود

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه اقترح على لاعب الهوكي الكندي الشهير وين جريتسكي الترشح لمنصب رئيس وزراء كندا، قائلًا إنه سيكون "الحاكم القادم لكندا".

 

حملة رشّحوا وين جريتسكي

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد التقيت للتو بـ وين جريتسكي، المعروف بلقب 'الأسطورة' في عالم الهوكي. قلت له: 'وين، لماذا لا تترشح لرئاسة وزراء كندا، التي ستُعرف قريبًا بحاكم كندا؟ ستفوز بسهولة دون الحاجة إلى حملة انتخابية.' لكنه لم يُبدِ أي اهتمام، لكني أعتقد أن الكنديين يجب أن يطلقوا حملة 'رشّحوا وين جريتسكي'. سيكون من الممتع للغاية مشاهدة ذلك".

ضم كندا كولاية أمريكية

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ضم كندا كولاية أمريكية رقم 51 سيُخفّض بشكل كبير التكاليف التي يتحملها الكنديون، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الحماية العسكرية.


وفي 10 ديسمبر، وصف ترامب مازحًا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "حاكم ولاية كندا العظمى"، وسط توترات بشأن تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا.

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