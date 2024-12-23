أخبار مصر: موعد صرف زيادة المعاشات، نتيجة قرعة الحج السياحي، مدرب ليفربول يتغنى بمو صلاح، عمرو أديب يفقد صوته على الهواء

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تعلن وزارة السياحة والآثار اليوم الإثنين نتيجة قرعة الحج السياحي، وذلك لاختيار 36 ألف فائز من إجمالي ما يقرب من 50 ألف مواطن تقدموا لحجز برامج الحج السياحي للموسم القادم.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ستؤدي إلى انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة بدءًا من غد الثلاثاء.

رد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ساخرا على تصريح رئيس بنما خوسيه راويل مولينو الذي قال فيه إن "كل متر مربع من قناة بنما سيبقى لها" مشيرا إلى أن واشنطن ستعيد القناة لملكيتها.

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تطبيق زيادة المعاشات التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق، بداية من يناير المقبل 2025.

أكد أحمد أيوب، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جمهور القلعة الحمراء هو رقم واحد وصانع نجومية اللاعبين.

طالب رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، في رسالة وجهها إلى المستوى السياسي بمهاجمة إيران مباشرة وخوض معركة معها "وجها لوجه"، على خلفية الضربات التي توجهها جماعة الحوثي ضد تل أبيب من اليمن.

في قصة عنوانها "الغيرة والحقد"، تحالفت سيدة مع طليق صديقتها وسرقت قائمة المنقولات منها لصالح طليقها مقابل 50 ألف جنيه.

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بدأ مباراة شباب بلوزداد بتشكيل خاطئ.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري https://shmff.gov.eg/، حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، مساء أمس الأحد، جرّاء استهداف الطيران الإسرائيلي لعدد من خيام النازحين بالقرب من المستشفى البريطاني في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن التونسي صادق السالمي، أدار مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا بشكل جيد.

قال الدفاع الجوي الأوكراني إن روسيا أرسلت موجة جديدة من المسيرات القتالية لمهاجمة أوكرانيا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، مشيرا إلى أن أسراب من المسيرات تأتي من اتجاهات مختلفة فيما يبدو بأنها جاءت ردا على ضربة كييف لمدينة قازان الروسية.

وصف السيناتور الأمريكي جو مانشين الكونجرس الحالي بأنه الأسوأ في التاريخ.

وقال مانشين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لقد كان هذا أسوأ كونجرس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، والمجلس ضعيف عاجز عن التحرك".

بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 محافظة القاهرة.

قالت الفنانة نادية الجندي: "السيناريست بشير الديك كاتب كبير ولا يمكن تعويضه، وأعماله لا تزال خالدة بفضل قيمتها الفنية، يستمتع بها الناس".

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات منتصف العام الدراسى الصفوف ومراحل النقل والشهادتين بالمعاهد الأزهرية، حيث تنطلق الامتحانات اليوم الإثنين الموافق 23 من ديسمبر الجارى، وتنتهى يوم 21 يناير المقبل.

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا رغم محاولتها إنكار ذلك.

توفر شركات التأمين العاملة في مصر، وثيقة تأمين الحوادث الشخصية وتوفر التعويضات والمطالبات، وهي أحد المزايا التي يمكن الحصول عليها بشكل فردي أو كجزء من التغطية التأمينية التي تقدمها الشركات للعاملين بها.

انهار جسر يربط بين ولايتين في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية في البرازيل، أمس الأحد، أثناء عبور السيارات، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وانسكاب حمض الكبريتيك في نهر توكانتينس.

ظهر الإعلامي عمرو أديب، على الهواء متأثرًا بنزلة برد شديدة؛ تسببت في التأثير على أحباله الصوتية، قائلًا: "عندي برد صعب شوية وربنا يديني الصحة والصوت إني أوصل رسالة للأهلي وجماهيره بعد الفوز على شباب بلوزداد 6/1".

سمع دوي انفجار في قاعدة عسكرية في مدينة جيمهاي الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين.

أعلن 3 بنوك عن فرص للتوظيف للشباب من خريجي الجامعات، حيث كشفت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة عن احتياجها إلى موظفين جدد.

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول بتألق النجم المصري محمد صلاح بعد الفوز على توتنهام بستة أهداف مقابل ثلاثة في إطار الدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.