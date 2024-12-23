الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي السابق: مشهد الخلاف مع الجماهير نقص خبرة

لاعبو الأهلي، فيتو
لاعبو الأهلي، فيتو

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بدأ مباراة شباب بلوزداد بتشكيل خاطئ.


وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد كبيرة والأهداف جميلة، ووسام أبو علي من المهاجمين الذين يجيدون تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

  

وعن جمهور الأهلي قال: "جمهور الأهلي العظيم الوفي، هو من يحب النادي ولم يحصل على شيء من النادي ونحن جميعا لعبنا في النادي واستفدنا من النادي ماديًا ومعنويًا، والجمهور هو اللاعب رقم واحد، وهو يحب النادي بلا مقابل".


وشدد: "جمهور الأهلي له الفضل في الرعاة التي تدفع المقابل المادي، وهي تمنح قوة للكيان والمسئولين واللاعبين، وبدون الجمهور النادي يفقد 70 أو 80%، وعندنا مثال مثل بيراميدز، بدون جمهور ولم يحقق سوى بطولة وحيدة بعد فترة".


وواصل: "لم يعجبني المشهد عقب المباراة، وعدم ذهاب اللاعبين للاحتفال مع الجمهور، ومن حق الجمهور أن يعاتب اللاعبين، ومن الممكن أنه أخطئ في أسلوب التعبير، ولكن على اللاعبين أن تتقبل هذا؛ لأن الجمهور هو دائما ما يشجع  اللاعبين ويرفعهم للسماء".


وأكمل: "الجمهور ليس السبب في أداء الفريق الشوط الأول، ومن رفض احتفال اللاعبين مع الجمهور لا يملك خبرة وهو بيقبض من أجل إسعاد الجماهير".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السويسري مارسيل كولر المدير الفني الف السويسري مارسيل كول الاهلي وشباب بلوزداد خالد جاد الله

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يهزم مونزا 2-1

منتخب السعودية يحقق رقما سلبيا جديدا في خليجي 26

رينارد يجري تغييرا في منتخب السعودية ببطولة خليجي 26

الدوري الإسباني، مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد إشبيلية

ads

الأكثر قراءة

عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: أكثر من مجرد لاعب رائع

وفد سعودي يلتقي أحمد الشرع في دمشق لهذا السبب

ثلاثة مرشحين لخلافة ميكالي حال إقالته من تدريب منتخب 2005

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

أبو تريكة يعلق على سداسية الأهلي ويعاتب إمام عاشور (فيديو)

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

منوعات

المزيد

خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لمواليد الحمل والثور في 2025

ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام بنيجيريا لـ 32 قتيلا

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية