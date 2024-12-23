في دعوى بمحكمة الأسرة، سيدة تبيع صديقتها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

في قصة عنوانها "الغيرة والحقد"، تحالفت سيدة مع طليق صديقتها وسرقت قائمة المنقولات منها لصالح طليقها مقابل 50 ألف جنيه.

البداية كانت عندما رفعت ربة منزل دعاوى حبس وتبديد ضد طليقها وصديقتها بمحكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة.

واتهمت الزوجة طليقها بإهدار حقوقها المالية بسرقة قائمة المنقولات الخاصة بها بتحريض من صديقتها، وقدمت في دعواها إيصالات وفواتير تؤكد شراءها لكافة محتويات شقتها السكنية التي كانت تعيش فيها مع زوجها قبل انفصالهما.

وأكدت الزوجة في دعواها، أنها فوجئت بعد زواج عامين أثمر عن إنجاب طفلة، بقيام زوجها ووالد طفلتها بتطليقها غيابيا بعد خلافات زوجية بينهما، وعندما أقرت رفع دعوى تبديد ضده بقائمة المنقولات التي وقع عليها طليقها قبل زواجهما والتي تقدر بربع مليون جنيه، فوجئت بضياعها، وظلت تبحث عنها حتى تفاجأت بسرقتها من قبل صديقتها التي أعطتها لطليقها.

لتفاجأ بخيانة أقرب شخص لها وهي صديقتها، وتحالفها مع طليقها بطريقة صادمة.



وتابعت الزوجة في دعوها أنها اكتشفت عن طريق الصدفة، قيام زوجها بالاتفاق مع صديقتها لسرقة "القائمة"، والتي تثبت حقها في الأجهزة والمفروشات التي ساهمت بها بمنزل الزوجية.

وقالت الزوجة إنها كانت تحتفظ بهذه الورقة في منزل صديقتها التي أقامت معها بعد طرد زوجها لها لخلافاتها مع أشقائها بعد وفاة والديها، إلا أن صديقتها قامت بسرقة الورقة وإعطائها للزوج مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، غير عابئة بمصلحة صديقتها وطفلتها أمام المحاكم.

وأضافت الزوجة أن صديقتها قامت بهذا الفعل والتحالف مع طليقها ضدها بغرض "الغيرة"، حيث إنها تكبرها بخمس أعوام وتزوجت قبلها، وهي ما زالت آنسة.

وأشارت الزوجة إلى أن صديقتها اعترفت لها بذلك، عندما واجهتها، وبررت ذلك أنها كانت تحتاج للمال، فتركت لها الزوجة المنزل وحررت ضدها محضرا بالسرقة لصالح طليقها، ورفعت دعوى حبس ضدها وضد طليقها.





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