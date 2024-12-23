الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
ads

بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 محافظة القاهرة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لطلاب الشهادة الإعدادية.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) في محافظة القاهرة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

 

امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة 

وتجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق ٢ يناير ٢٠٢٥ إلى يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

txt

استمارة الشهادة الإعدادية 2025، كل ما تريد معرفته عن التسجيل للتقدم للامتحانات

txt

12 قرارا من التعليم استعدادا لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

وأشارت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٢ حتى يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩.

بينما يؤدى طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٥.

الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت الموافق  ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل الاعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

 

 

 

وامتحانات الأول والثاني الثانوى وما يعادله من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشهادة الاعدادية الترم الاول الشهادة الاعدادية امتحانات الشهاده الاعداديه امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: أكثر من مجرد لاعب رائع

وفد سعودي يلتقي أحمد الشرع في دمشق لهذا السبب

ثلاثة مرشحين لخلافة ميكالي حال إقالته من تدريب منتخب 2005

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

أبو تريكة يعلق على سداسية الأهلي ويعاتب إمام عاشور (فيديو)

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

منوعات

المزيد

خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لمواليد الحمل والثور في 2025

ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام بنيجيريا لـ 32 قتيلا

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية