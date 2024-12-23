جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 محافظة القاهرة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لطلاب الشهادة الإعدادية.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) في محافظة القاهرة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

وتجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق ٢ يناير ٢٠٢٥ إلى يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

وأشارت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٢ حتى يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٩.

بينما يؤدى طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٥.

الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت ٢٠٢٥/١/١١ حتى الخميس ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل الاعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات الأول والثاني الثانوى وما يعادله من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/١٦.

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١١ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

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