تعرف على موعد صرف زيادة المعاشات والفئات المستفيدة

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تطبيق زيادة المعاشات التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق، بداية من يناير المقبل 2025.

الزيادة تشمل الحدين الأدنى والأقصى للمعاش

وتشمل الزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش لمن يخرج بداية من الشهر المقبل، والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والحد الأقصى أيضًا لأجر الاشتراك التأميني.

رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين في 1 يناير 2025



وجرى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025، ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيها بدلًا من 10080 جنيها.

كما سيجري رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما جرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

قيمة زيادة المعاشات 2025



ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

المستفيدون من زيادة المعاشات 2025



أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة ستشمل جميع أصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، بهدف تعزيز الدعم المالي لهم وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي:



- كل صاحب معاش يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادته إلى 1495جنيها بدءا من 1 يناير 2025.

كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيها.

- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.

- كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.

- كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.



وكشفت الهيئة أن زيادة المعاشات 2025 ستشمل جميع أصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، بهدف تعزيز الدعم المالي لهم وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية لافتة إلى أن صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة سيبدأ في أول يوم من الشهر وسيتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.