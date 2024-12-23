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رياضة

خبير تحكيمي: بيان الزمالك غير موفق، وأمين عمر لم يخطئ بلقاء سيراميكا

الزمالك وسيراميكا،
الزمالك وسيراميكا، فيتو

الأهلي، أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن التونسي صادق السالمي، أدار مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا بشكل جيد.

وقال توفيق السيد، في تصريحات تليفزيونية: "تحليل أداء الحكام هو تثقيفي للحكام، ولا يُحدث إثارة للجماهير أو التعصب ولا يحدث أي تجاوز أو الإساءة لأحد، وأرجو من هيئة الإعلام مراجعة قرار إلغاء الفقرات التحكيمية".

مباراة الأهلي وبلوزداد كانت سهلة تحكيميا

وتابع: "مباراة الأهلي وشباب بلوزداد كانت سهلة على صادق السالمي، وهو حكم كبير ومن حكام النخبة وكان متواجدا في أمم إفريقيا الأخيرة، ولم يواجه أي مشكلة في إدارة المباراة".

أمين عمر، فيتو
أمين عمر، فيتو

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وعن ارتكاب حكام الراية أخطاء في المباريات، قال: "لا بد أن تكون هناك عقوبات عليهم وتقليل في درجاتهم، وأنا أرى أن قرار الحكم يجب أن يكون في الملعب ولا يعتمد على تقنية الفار، والتقنية الجديدة في حالة عدم استخدامها بشكل جيد تقتل متعة كرة القدم".

أمين عمر أدار لقاء الزمالك وسيراميكا بشكل جيد

أما عن أداء أمين عمر في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا قال: "قرارات أمين عمر جيدة، وهناك صورة متداولة لجذب قميصه مع دونجا، من الوارد أنه لم يشعر بها وهو يجري، ولو شعر بها كان سيكون هناك قرار، وهو حكم دولي كبير ومرشح لكأس العالم".

وشدد: "كل ناد مطالب بالحفاظ على حقوقه بالطريقة التي يراها ولكن أمين عمر لم يخطئ أو يؤثر على نتيجة المباراة حتى يخرج الزمالك بيانًا بهذا الشكل".

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