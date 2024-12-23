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رياضة

مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: أكثر من مجرد لاعب رائع

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول بتألق النجم المصري محمد صلاح بعد الفوز على توتنهام بستة أهداف مقابل ثلاثة في إطار الدوري الإنجليزي.

سلوت يتغنى بصلاح 

وقال سلوت في تصريحاته: “أظن أن “مو” يظهر ما أظهره طوال السنوات الماضية مع ليفربول، أن بإمكانه التسجيل وبإمكان الفريق مساعدته للدخول في مواقع تساعده على ذلك مثلما حدث ضد توتنهام. بإمكانه كذلك صناعة الأهداف مثل تسجيلها".

وتابع: "بعيدًا عن كونه لاعب كرة قدم جيد حقًا فهو شخصية رائعة للعمل معه كذلك. موجود دائمًا لمساعدة زملائه. متواضع للغاية، ولذلك سوف تراه غدًا أو ربما اليوم يعمل على التعافي من المباراة".

وأكمل: "إنه يدرك ما يتطلبه الأمر للحفاظ على هذا المستوى كل 3 أيام وهو يعمل بكل قوة من أجل ذلك".

واختتم: "ولذلك لربما هذا هو أكثر شيء يثير إعجابي به، أن لاعبًا كبيرًا مثله يفهم ضرورة القيام بهذا العمل حتى يظهر كل هذه الجودة".

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