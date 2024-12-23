ضعيف وعاجز عن التحرك، سيناتور أمريكي يشن هجوما حادا على الكونجرس الحالي

وصف السيناتور الأمريكي جو مانشين الكونجرس الحالي بأنه الأسوأ في التاريخ.

وقال مانشين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لقد كان هذا أسوأ كونجرس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، والمجلس ضعيف عاجز عن التحرك".

وبحسب مانشين، فإن استمرار توزيع المقاعد مع أفضلية طفيفة للجمهوريين على الديمقراطيين يسمح لأي عضو جمهوري بالتهديد بإقالة رئيس المجلس من منصبه.

وأشار السيناتور إلى أن الطريقة الوحيدة للبقاء رئيسا للمجلس هي عدم القيام بأي شيء، وإلا فسيكون هناك خطر على بقائه رئيسًا.

وتابع: "مجلس النواب سيئ أكثر من مجلس الشيوخ، أشعر بالإشفاق الشديد عليهم".

في يناير 2025، يبدأ الكونجرس الأمريكي الـ119 أعماله في الولايات المتحدة.

وفيه سيظل مجلس النواب خاضعا لسيطرة الحزب الجمهوري الذي سيشغل 220 مقعدا من أصل 435 مقعدا.

وسيخضع مجلس الشيوخ أيضا لسيطرة الجمهوريين، وسيحصلون على 53 مقعدا من أصل 100 مقعد هناك، مما يضمن السيطرة على مجلسي الكونجرس الأمريكي.

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