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اليوم، انطلاق امتحانات صفوف النقل الإعدادي الأزهري

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات منتصف العام الدراسى الصفوف ومراحل النقل والشهادتين بالمعاهد الأزهرية، حيث تنطلق الامتحانات اليوم الإثنين الموافق 23 من ديسمبر الجارى، وتنتهى يوم 21 يناير المقبل.

امتحانات صفوف النقل في المعاهد الأزهرية 

حيث تنطلق امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية اليوم 23 ديسمبر بمادتى الفقه والنحو والصرف، وتنتهى يوم 29 من الشهر نفسه بمواد اللغة الأجنبية والتربية الفنية والمستوى الرفيع للصف الأول الإعدادى واللغة الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات والمستوى الرفيع لطلاب الصف الثانى الإعدادى.

 امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية 

وتنطلق امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية يوم ٣٠ ديسمبر للصف الأول الأدبى بمادتى الفقه والفلسفة والمنطق ومادتى الفقه والجبر وحساب المثلثات للعلمى ومادتى الفقه والعروض للصف الثانى الثانوى أدبى، ومادتى الفقه والرياضيات للعلمى، وتنتهى الامتحانات للصف الأول أدبى يوم 9 يناير بمادة التاريخ، بينما تنتهى للصف الأول علمى يوم يناير بمادتى الثقافة الإسلامية والعلوم المتكاملة وللصف الثانى الثانوى أدبى تنتهى يوم 9 يناير بمادتى البلاغة والمنطق القديم، وللصف الثانى تنتهى يوم 9 يناير بمادتى تطبيقات الرياضيات.

أما الشهادتان الابتدائية والإعدادية، فتبدأ يوم 14 يناير المقبل بمادة القرآن الكريم للشهادة الابتدائية ومادتى الفقه والنحو والصرف للشهادة الإعدادية، على أن تنتهى الامتحانات للشهادة الابتدائية يوم 20 من الشهر نفسه بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة، بينما تنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 21 يناير بمادتى اللغة الأجنبية والتربية الفنية ثم المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

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