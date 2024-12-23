تفاصيل الوظائف الجديدة في 3 بنوك

أعلن 3 بنوك عن فرص للتوظيف للشباب من خريجي الجامعات، حيث كشفت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة عن احتياجها إلى موظفين جدد.

ويعد بنك مصر من أبرز المؤسسات التي تحرص على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، إذ أعلن البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن وظائف شاغرة للمهندسين وأخصائيين التوظيف، في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب في المجال المصرفي.

وظائف مهندسين في بنك مصر

وأعلن بنك مصر حاجته لـ وظائف خالية للعمل بها في وظيفة مهندسين حاسبات ومعلومات وjava، والذي يجب أن يكون عضوًا عمليًا في الفريق، ليستشير الفريق بنشاط لحل المشكلات المعقدة بشكل مستقل وضمان مشاركة المعرفة.

الشروط المطلوبة لوظائف مهندسين بنك مصر

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر لديه خبرة 8 سنوات، ويُنظر إليه كخبير في تطوير التكامل الخلفي وواجهة برمجة التطبيقات باستخدام إطار العمل والخدمات المصغرة.

- أن يكون لديه فرصة للمساعدة والدعم في إنشاء الهندسة المعمارية اتخاذ القرارات على مستوى الفريق والمنتج.

- أن يكون لديه خبرة عملية في عمليات الإنتاج Cloud Docker وDevOps CI/CD



فيما كشف البنك الأهلي عن تفاصيل التوظيف في البنك للوظائف الشاغرة التي يتم إعلانها عبر القسم المختص على الموقع الإلكترونى للبنك على شبكة الإنترنت.

وأوضح البنك أنه يجب أن تتوافر لدى المرشحين الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في بنك الأهلي المقومات والمؤهلات التي تُثبت مجال خبرتهم وتخصصهم، وتتم دعوة المرشحين إلى الاختبار التقييمي بعد عملية فرز الطلبات المقدمة وبعد ذلك تتم خطوة الاختبارات والتي تشمل ما يلي:

- اختبار اللغة الإنجليزية

- اختبار القدرات الإدراكية

وعند اجتياز الاختبارات يصبح المرشح مؤهلا لإجراء مقابلتين منفصلتين، إحداهما تقنية/فنية والأخرى معنيّة بالموارد البشرية.

جدير بالذكر أن الوظائف الجديدة في بنك مصر في عدة تخصصات، داخل البنك مثل أعمال الفروع والائتمان وإدارة السياسات الائتمانية والأمن السيبرانى والالتزام والتمويل العقارى والبحوث والتجزئة المصرفية والتدقيق الداخلى والتفتيش وغيرها وذلك لخريجى كليات التجارة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب وهندسة الحاسبات والحقوق.

وظائف بنك القاهرة

كما أعلن بنك القاهرة حاجته لموظفين لشغل وظائف خالية في مجال تطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، في فروع البنك المختلفة، في إطار سعي البنك لتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة للعمل في المجال المصرفي.

مسئوليات وظائف بنك القاهرة 2024

- تحسين وتطوير الأداء العام للمجموعة من خلال التطوير المستمر والتخطيط الاستراتيجي.

- تحديد الأسواق المناسبة وتوفير فرص النمو لدخول أسواق جديدة وجذب العملاء من خلال تحسين أداء الإدارات المختلفة.

- تطوير عملية إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- تحديث وتطوير إجراءات العمل.

- تقديم مقترحات للأهداف المالية وغير المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية.

- وضع خطة تسويق المجموعة للترويج لمنتجات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- تتبع معدلات تحويل العملاء والاحتفاظ بهم.

- تقييم نسب تركيز المحفظة.

- اقتراح استراتيجيات تطوير الأعمال وأفكار ومبادرات الابتكار.

- وضع خطة توسع للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- إدارة التسويق والترويج لمنتجات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- إنشاء البروتوكولات والشراكات.

وظائف بنك القاهرة

شروط وظائف بنك القاهرة

وحدد بنك القاهرة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين على الوظائف، ومنها:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل والمحاسبة والاقتصاد.

- امتلاك سنوات خبرة تتراوح بين 7 و10 سنوات في المجال ذي الصلة.

- أن يكون حاصلًا على دورة معتمدة ضرورية.

- يفضل الحصول على درجة الماجستير.

- أن يكون لديه شهادة إدارة المشاريع.

- أن يكون لديه مهارات البحث والتحليل.

- يمتلك مهارات التفاوض.

- أن يكون لديه برنامج مايكروسوفت أوفيس.

- امتلاك مهارات الاتصال، ومهارات التخطيط وإدارة الوقت.

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