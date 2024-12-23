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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف عن انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة الأيام المقبلة

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ستؤدي إلى انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة بدءًا من غد الثلاثاء.

 

انخفاض كبير في درجات الحرارة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: درجة الحرارة العظمى ستصل إلى 17 درجة مئوية بنهاية الأسبوع الجاري على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار وتصل الصغرى إلى 10 درجات خلال ساعات الليل.

 

وتابعت: درجة الحرارة الصغرى ستصل إلى 4 درجات على شمال الصعيد ووسط سيناء ليتكون الصقيع خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.


نشاط ملحوظ للرياح

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح من اليوم إلى نهاية الأسبوع الجاري وتصل سرعتها 40 كم/الساعة وسيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط إلى 3 أمتار.


 

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فرص سقوط الأمطار 

وأكدت أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة اليوم على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية.

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