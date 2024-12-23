تعرف على تغطيات وتعويض وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

توفر شركات التأمين العاملة في مصر، وثيقة تأمين الحوادث الشخصية وتوفر التعويضات والمطالبات، وهي أحد المزايا التي يمكن الحصول عليها بشكل فردي أو كجزء من التغطية التأمينية التي تقدمها الشركات للعاملين بها.

التعويضات

وتضمن الوثيقة تعويض ورثة المؤمن عليه بمبلغ مالي في حالة الوفاة نتيجة حادث، أو تعويض المؤمن عليه في حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو العجز الكلي المؤقت الناتج عن حادث.

أولا: في حالة الوفاة

تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين الموجود بجدول الوثيقة إلى المستفيدين الوارد بياناتهم أو على المستحقين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين، على أنه إذا توفي المشترك بفعل من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى باقى المستفيدين أو المستحقين.

ثانيًا: في حالة العجز الكلي الدائم

تلتزم شركة التأمين بدفع للمشترك أو المستفيد المبلغ المؤمن عليه في جدول الوثيقة ويعتبر العجز كليًا دائمًا في الحالات التالية:

فقدان رؤية العينين بشكل دائم، فقدان الذراعين أو اليدين، فقدان الساقين أو القدمين، فقدان الذراع والساق، فقدان اليد والساق، فقدان اليد والقدم.

يعتبر عدم قدرة الطرف أو العضو كليًا أو جزئيًا عجزًا مطلقًا ونهائيًا عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه السياسة.

ولا يستحق المصاب أي مبلغ قبل ثبوت العجز الدائم.

ثالثًا: في حالة العجز الجزئي الدائم

تدفع الشركة للمشترك مبلغًا يساوي نسبة من مبلغ التأمين من العجز الكلي الدائم المبين في جدول الوثيقة حسب نسبة العجز الجزئي.

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