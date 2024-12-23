الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على تغطيات وتعويض وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

تأمين الحوادث، فيتو
تأمين الحوادث، فيتو

توفر شركات التأمين العاملة في مصر، وثيقة تأمين الحوادث الشخصية وتوفر التعويضات والمطالبات، وهي أحد المزايا التي يمكن الحصول عليها بشكل فردي أو كجزء من التغطية التأمينية التي تقدمها الشركات للعاملين بها. 

التعويضات 

وتضمن الوثيقة تعويض ورثة المؤمن عليه بمبلغ مالي في حالة الوفاة نتيجة حادث، أو تعويض المؤمن عليه في حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو العجز الكلي المؤقت الناتج عن حادث.

أولا: في حالة الوفاة

 تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين الموجود بجدول الوثيقة إلى المستفيدين الوارد بياناتهم أو على المستحقين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين، على أنه إذا توفي المشترك بفعل من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى باقى المستفيدين أو المستحقين. 

ثانيًا: في حالة العجز الكلي الدائم 

تلتزم شركة التأمين بدفع للمشترك أو المستفيد المبلغ المؤمن عليه في جدول الوثيقة ويعتبر العجز كليًا دائمًا في الحالات التالية:

  • فقدان رؤية العينين بشكل دائم، فقدان الذراعين أو اليدين، فقدان الساقين أو القدمين، فقدان الذراع والساق، فقدان اليد والساق، فقدان اليد والقدم.
  • يعتبر عدم قدرة الطرف أو العضو كليًا أو جزئيًا عجزًا مطلقًا ونهائيًا عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه السياسة.
  • ولا يستحق المصاب أي مبلغ قبل ثبوت العجز الدائم.

ثالثًا: في حالة العجز الجزئي الدائم

تدفع الشركة للمشترك مبلغًا يساوي نسبة من مبلغ التأمين من العجز الكلي الدائم المبين في جدول الوثيقة حسب نسبة العجز الجزئي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التغطية التأمينية التعويضات الحوادث الشخصية العجز الكلي المؤقت العجز الكلى الوفاة نتيجة حادث

مواد متعلقة

ما الفرق بين الشح والبخل؟

فى 8 خطوات، تفاصيل خطة وزارة التعليم لمواجهة العجز بالمعلمين (إنفوجراف)

ما حكم غض البصر في الشريعة الإسلامية؟ وما الوسائل المعينة على ذلك؟

الوزراء: 10.3 % انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري خلال مايو 2024 (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره

ثلاثة مرشحين لخلافة ميكالي حال إقالته من تدريب منتخب 2005

حرام اللي بيحصل معاه، نادية الجندي تطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ بشير الديك (فيديو)

وفد سعودي يلتقي أحمد الشرع في دمشق لهذا السبب

نجم الأهلي السابق: مشهد الخلاف مع الجماهير نقص خبرة

أبو تريكة يعلق على سداسية الأهلي ويعاتب إمام عاشور (فيديو)

مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: أكثر من مجرد لاعب رائع

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

البحث عن متهم قتل سيدة حرقا في مترو نيويورك

خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لمواليد الحمل والثور في 2025

ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام بنيجيريا لـ 32 قتيلا

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية