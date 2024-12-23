لحظة انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك للنهر (فيديو)

انهار جسر يربط بين ولايتين في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية في البرازيل، أمس الأحد، أثناء عبور السيارات، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وانسكاب حمض الكبريتيك في نهر توكانتينس.

وقالت الإدارة الوطنية للبنية التحتية إن الجزء الأوسط من الجسر الذي يبلغ طوله 533 مترا ويربط بين مدينتي استريتو في ولاية مارانهاو وأجويارنوبوليس في ولاية توكانتينس انهار مساء.

وقال مسئولون إن شاحنة تحمل الحمض سقطت في الماء.

وذكرت إدارة الإطفاء أنه تم تأكيد وفاة شخص واحد وإنقاذ شخص آخر.

JUST IN: Bridge in Brazil collapses while councilor records video. Reports of multiple casualties pic.twitter.com/jD75KXRGdd — BNO News (@BNONews) December 22, 2024

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث شمل 11 شخصا على الأقل مع سقوط شاحنتين وسيارة ودراجة نارية في النهر الذي يزيد عمقه على 50 مترا.

لكن إدارة الإطفاء في توكانتينس قالت إنه بحلول المساء أوقف غواصو الإنقاذ جهودهم بعد معرفة أن إحدى ناقلات النفط الغارقة يتسرب منها حمض الكبريتيك.

تم بناء جسر جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا، الذي افتتح في عام 1960، من الخرسانة المسلحة وهو جزء من الطريق السريع بي آر-226 الذي يربط العاصمة برازيليا بمدينة بيليم، وهي مدينة في الشمال من المقرر أن تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في العام المقبل.

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