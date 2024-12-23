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رياضة

مدرب الأهلي السابق: وسام أبو علي أصبح مفتاح حل أزمات المارد الأحمر

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

أكد أحمد أيوب، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جمهور القلعة الحمراء هو رقم واحد وصانع نجومية اللاعبين.

أهمية وسام أبو علي 


وقال أيوب، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "الجمهور رقم واحد وهو صانع نجومية اللاعبين وأقوى شيء في المنظومة وهي السند الحقيقي ومن تمنح الحافظ".


وتابع: "مثلما نحب تشجيع الجماهير، لازم نقدر غضبها، ومينفعش يكون هناك فجوة بين الجماهير واللاعبين، والأهلي قوي بلاعبيه وجمهوره".
 

وأكمل: "الأهلي يعاني من مشاكل داخلية وخارجية رغم الفوز الكبير، وهو ما انعكس على أداء الفريق، والتشكيل في بداية المباراة كان خاطئا، والاعتماد على 3 لاعبين في وسط الملعب بأدوار دفاعية، وشباب بلوزداد يمتلك ظهيرا أيسر مميزا، كان يجب على كولر الدفع بأكرم توفيق بدلا من خالد عبد الفتاح من بداية المباراة".


وواصل: "أداء الأهلي جعلنا نشعر أن شباب بلوزداد فريق كبير وهو فريق عادي جدًا، وتوقيت هدف وسام أبو علي الأول مهم جدًا، والتغييرات جعلت هناك كثافة هجومية في الشوط الثاني، بجانب رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز".


واستكمل: "وسام أصبح مفتاح حل أزمات الأهلي وهو هداف ويقود الأهلي للمكسب ولو حافظ على مستواه هيكون في مكان تاني، وإمام عاشور، لاعب كبير ويحتاج إلى التركيز في الملعب، وأنا غير مقتنع بأداء أشرف داري، ولم أرَ منه شيئا مميزا حتى الآن".


وأكمل: "يحيى عطية الله لاعب جيد وعنده ثبات في أدائه وهو ضعيف في النواحي الهجومية ولكن حالة الفرقة هي من تفرض عليه ذلك، وأنا أدعم استمراره، وتشعر أنه يلعب في الأهلي منذ فترة، وطريقة لعب الأهلي اختلفت عن السابق وهو ما يجعلنا لا نرى أدوار هجومية للاعب المغربي".

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