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خارج الحدود

سماع دوي انفجار بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية، فيتو
كوريا الجنوبية، فيتو

سمع دوي انفجار في قاعدة عسكرية في مدينة جيمهاي الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن السلطات تجري حاليا عملية بحث عن ضحايا، ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية.

إطلاق 5 أقمار صناعية للتجسس

وكانت كوريا الجنوبية، قد أعلنت أمس الأحد، نجاحها في وضع قمرها الصناعي التجسسي الثالث في مداره بعد إطلاقه من مركز فضائي أمريكي.

 

وذكرت وكالة يونهاب، فجر أمس الأحد، أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت نجاح بلادها في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في مداره، بهدف سعيها إلى تعزيز قدراتها المستقلة في مراقبة كوريا الشمالية.

وأفادت الوزارة بأن "صاروخ فالكون 9 الذي يحمل القمر الصناعي انطلق بشكل طبيعي من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا كما هو مخطط له، وأرسل القمر الصناعي للاستطلاع إلى مداره".


وأكدت أن القمر الصناعي الذي تم إطلاقه نجح في الاتصال بمحطة أرضية خارجية في إشارة إلى أنه يعمل بشكل طبيعي، وهو القمر العسكري الثالث الذي تطلقه كوريا الجنوبية في إطار خطتها لإطلاق 5 أقمار صناعية للتجسس بحلول عام 2025 لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل عن طريق شبكة أقمار صناعية عسكرية مستقلة.

 

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية اعتمدت في السابق على صور الأقمار الصناعية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تسعى جاهدة لتعزيز قدرات المراقبة المستقلة لجيش بلادها من خلال النجاح في عمليات إطلاق إضافية في المستقبل.

وأطلقت كوريا الجنوبية أول قمر صناعي خاصة بالتجسس ومزود بأجهزة استشعار كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء بهدف التقاط صور مفصلة لسطح الأرض، في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، من قاعدة الفضاء في كاليفورنيا الأمريكية.

وتوقعت السلطات الدفاعية في سيئول أن يعزز إطلاق القمر الصناعي برنامج الردع العسكري الثلاثي ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

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