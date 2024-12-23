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ثقافة وفنون

عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

ظهر الإعلامي عمرو أديب، على الهواء متأثرًا بنزلة برد شديدة؛ تسببت في التأثير على أحباله الصوتية، قائلا: "عندي برد صعب شوية وربنا يديني الصحة والصوت إني أوصل رسالة للأهلي وجماهيره بعد الفوز على شباب بلوزداد 6/1".

 


تأثر عمرو أديب من أزمة الأهلي وجماهيره

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، ساخرًا: "صوتي راح لإني كنت متضايق ومتأثر إن جمهور الأهلي يهاجم اللعيبة والنادي وإن فيه لعيبة طالبت زمايلها ميروحوش يحيوا الجمهور".

 

هجوم جماهير الأهلي على الفريق

وتابع: "قلبي كان يقطر دما متخيلتش يجي اليوم والنادي الأهلي نادي مصر والمصريين، والجمهور بتاعه يهاجمه ويهاجم القائد الشناوي وكابتن كهربا، معقولة وصلنا للمرحلة دي، الناس كسبانة 6/1 وتهاجموهم واللعيبة محبتش تروح للجمهور"، معقبا بسخرية: "جمهور الأهلي ده أخلاقه جميلة ولو كنتوا روحتوا لهم كانوا هيقولولك حاجة جميلة وظريفة".


 

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وواصل: "جاء اليوم أن نسمع هتافات جمهور الأهلي ضد اللعيبة والنادي، نفسي بقى الأهلي يرجع لجمهوره وجمهوره يرجع للنادي".


ذكرى مباراة الـ6/1

وأردف:" قلبي يقطر دما جاء اليوم إن فيه لاعب يقول لزمايله متروحوش للنادي، وبعدين ألاقي حد طالع يحفل على الزمالك بعد لما كسبوا 6/1 روحوا حلوا مشاكلكم الأول".

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