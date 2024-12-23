عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره
ظهر الإعلامي عمرو أديب، على الهواء متأثرًا بنزلة برد شديدة؛ تسببت في التأثير على أحباله الصوتية، قائلا: "عندي برد صعب شوية وربنا يديني الصحة والصوت إني أوصل رسالة للأهلي وجماهيره بعد الفوز على شباب بلوزداد 6/1".
تأثر عمرو أديب من أزمة الأهلي وجماهيره
وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، ساخرًا: "صوتي راح لإني كنت متضايق ومتأثر إن جمهور الأهلي يهاجم اللعيبة والنادي وإن فيه لعيبة طالبت زمايلها ميروحوش يحيوا الجمهور".
هجوم جماهير الأهلي على الفريق
وتابع: "قلبي كان يقطر دما متخيلتش يجي اليوم والنادي الأهلي نادي مصر والمصريين، والجمهور بتاعه يهاجمه ويهاجم القائد الشناوي وكابتن كهربا، معقولة وصلنا للمرحلة دي، الناس كسبانة 6/1 وتهاجموهم واللعيبة محبتش تروح للجمهور"، معقبا بسخرية: "جمهور الأهلي ده أخلاقه جميلة ولو كنتوا روحتوا لهم كانوا هيقولولك حاجة جميلة وظريفة".
وواصل: "جاء اليوم أن نسمع هتافات جمهور الأهلي ضد اللعيبة والنادي، نفسي بقى الأهلي يرجع لجمهوره وجمهوره يرجع للنادي".
ذكرى مباراة الـ6/1
وأردف:" قلبي يقطر دما جاء اليوم إن فيه لاعب يقول لزمايله متروحوش للنادي، وبعدين ألاقي حد طالع يحفل على الزمالك بعد لما كسبوا 6/1 روحوا حلوا مشاكلكم الأول".
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