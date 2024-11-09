أخبار الحوادث اليوم: ضبط عصابة لبيع قطع أثرية مزيفة.. إحالة 18متهما بالعاملين بالتربية والتعليم للمحاكمة بتهمة التزوير.. والدستورية تصدر حكم هام بشأن قانون الإيجارات القديم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قال على بسيوني المحامي والخبير القانوني: إن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم تاريخي، لأنه لا يستقيم له عقل بأن يتم تثبيت الأجرة للعقارات القديمة في ظل ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية.





نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط مستريحة الملابس فى البدرشين للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع الملابس والإكسسوارات المستوردة بأسعار مخفضة.

تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



المشاركون فى المنتدى الحضرى العالمى يشيدون بأداء وزارة الداخلية فى التأمين



أشاد المشاركون فى المنتدى الحضرى العالمى بأداء وزارة الداخلية فى التأمين، وخلق مناخ مناسب فى فعاليات المنتدى على مدار أيام انعقاده.

أصيب 5 أشخاص حتى الآن فى حادث تصادم مروع بين جرار زراعى و3 سيارات ملاكى بمركزأبو تشت، اليوم السبت، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، على المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي في حكمها بعدم دستورية قانون الإيجارات القديم، أن المحكمة أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

أخلت جهات التحقيق سبيل مهندس معماري حاول تسلق هرم خفرع بالمنطقة الأثرية.

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه إلى جلسة 11 نوفمبر الجاري.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة (١٨) متهمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم جميعًا بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعددٍ من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة.

رفعت مدرسة بإحدي المدارس الخاصة 3 دعاوى قضائية ضد زوجها، مطالبة بحبسه وتمكينها من مسكن الزوجية بعد رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحها أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة.

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