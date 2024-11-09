السجن 7 سنوات للمتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، على المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت تحقيقات النيابة، أكدت أن المتهم مسجل سرقات واستغل خلو الفيلا من ساكنها وقام بكسر باب الحديقة وتسلل إلى الفيلا وسرق منها 26 سبيكة ذهبية زنة كل واحدة 5 جرامات وتوجه إلى جواهري وباع المسروقات وتقاضى ثمنها مبلغ 420 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث الشيخ زايد، يفيد فيه بحضور الكابتن أيمن طاهر مدرب حراسة المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي وتحرير محضر.

وجاء في المحضر أنه أثناء مغادرة الفيلا مسكنه يوم 15 يونيو الجاري وحضوره اكتشف كسر في باب الحديقة وكسر في باب غرفة بالفيلا، وسرقة 26 سبيكة ذهبية بإجمالى وزن 130 جراما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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