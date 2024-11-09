أنشأوا غرفة على هيئة مقبرة أثرية داخل مزرعة، ضبط عصابة لبيع قطع أثرية مزيفة

تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أنشأوا غرفة على هيئة مقبرة أثرية داخل مزرعة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (11 عنصرا إجراميًّا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بحيازتهم قطع أثرية للبيع وعملات أجنبية لاستبدالها خارج نطاق السوق المصرفى.

وكشفت التحريات عن أعضاء العصابة الذين يقومون باستدراج المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب الاتفاق معهم على اللقاء يقومون بالاستيلاء على أموالهم.. كما أسفرت التحريات عن قيامهم بإستغلال غرفة "مشيدة على هيئة مقبرة" كائنة بمزرعة بمحافظة الفيوم لاستدراج ضحاياهم وإيهامهم بالعثور على مقبرة أثرية.

ضبط تشكيل عصابى لبيع قطع أثرية مزيفة واستخدامها فى النصب

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات، أبرزها (4 بنادق خرطوش - فرد خرطوش – طبنجة – عدد 7 سيارات - حجر منقوش عليه رسومات فرعونية – 30 تمثالا "مقلدا" – 2 لوحة وتابوت فرعونى، فارغين "مقلدين"- كمية من المبالغ المالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.