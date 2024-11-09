السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم مروع فى قنا (صور)

ادث تصادم مروع بين
ادث تصادم مروع بين جرار و3 سيارات ملاكى فى قنا

أصيب 5 أشخاص حتى الآن فى حادث تصادم مروع بين جرار زراعى و3 سيارات ملاكى بمركزأبو تشت، اليوم السبت، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين جراء حادث تصادم مرورع بأحدى قرى مركز أبو تشت على طريق نجع حمادى - أبو تشت.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وسيارات الاسعاف وتبين بالفحص إصابة 5 أشخاص أثر تصادم جرار زراعى بمقطورتين مع 3 سيارات ملاكى.

وتقوم سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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