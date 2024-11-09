السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط «مستريحة الملابس» بتهمة النصب في البدرشين

ضبط «مستريحة الملابس»
ضبط «مستريحة الملابس» بتهمة النصب في البدرشين

نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط مستريحة الملابس فى البدرشين للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع الملابس والإكسسوارات المستوردة بأسعار مخفضة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن بيع ملابس جاهزة وإكسسوارات مستوردة بأسعار مُخفضة، مما مكنها من إستقطاب المواطنين راغبى الشراء والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى وبلغت الوقائع المرتكبة بذات الأسلوب 18 واقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطها وبحوزتها (هاتف محمول -  17 شريحة لخطوط هواتف محمولة"بفحصهم تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابها للوقائع المُشار إليها"– مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

و بمواجهتها إعترفت بإرتكابها الوقائع المشار اليها بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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