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حوادث

غيرة السلايف ونشر الغسيل السبب، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في القليوبية

تجديد حبس المتهم
تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في القليوبية

جدد قاضى المعارضات في القليوبية حبس المتهم بقتل شقيقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية  إثر مشاجرة بينهما بسبب غيرة السلايف ونشر الغسيل.

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تفاصيل قتل شخص لشقيقه بالقليوبية 

كان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية  تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ إلى المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمقتل موظف طعنا بدائرة المركز.

 

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها حدوث مشادة كلامية بين شقيقين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلاف على ملكية السطح الخاص بمنزلهما، وطعن خلالها أحدهما الآخر بسلاح أبيض (سكين) بالبطن مما أودى بحياته في الحال وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد عمارة، والنقيب محمد قنديل والنقيب مصطفى الديب معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

 

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