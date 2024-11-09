ضبط 48 سلاحا ناريًّا و15 قضية مخدرات خلال حملة أمنية في أسيوط وأسوان

ضبط 48 سلاحا ناريًّا و15 قضية مخدرات خلال حملة أمنية في أسيوط وأسوان
واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 40 قضية سلاح ناري غير مرخص.. ضُبط خلالها (11 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 16 فردًا محليًّا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (40 متهما "لـ 17 منهم معلومات جنائية").
كما ضبطت 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (5,190 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر "الشابو، الهيروين") بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 609 أحكام قضائية متنوعة.
ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة بأسوان
وفي مديرية أمن أسوان؛ ضبطت 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدري "الهيروين، الشابو").. بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية")، و5 قطع سلاح نارى غير مرخص (بندقية آلية – 4 فرد محلى – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 794 حكما قضائيا متنوعا.
وفي مديرية أمن دمياط؛ ضبطت 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالها (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) و3 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.