ضبط 48 سلاحا ناريًّا و15 قضية مخدرات خلال حملة أمنية في أسيوط وأسوان

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 40 قضية سلاح ناري غير مرخص.. ضُبط خلالها (11 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 16 فردًا محليًّا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (40 متهما "لـ 17 منهم معلومات جنائية").



كما ضبطت 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (5,190 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر "الشابو، الهيروين") بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 609 أحكام قضائية متنوعة.

ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة بأسوان

وفي مديرية أمن أسوان؛ ضبطت 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدري "الهيروين، الشابو").. بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية")، و5 قطع سلاح نارى غير مرخص (بندقية آلية – 4 فرد محلى – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 794 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مديرية أمن دمياط؛ ضبطت 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالها (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) و3 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.