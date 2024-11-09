المشاركون فى المنتدى الحضرى العالمى يشيدون بأداء وزارة الداخلية فى التأمين
أشاد المشاركون فى المنتدى الحضرى العالمى بأداء وزارة الداخلية فى التأمين، وخلق مناخ مناسب فى فعاليات المنتدى على مدار أيام انعقاده.
وخلال فعااليات لمنتدى الحضرى العالمى الدورة الثانية عشر، شهدت الوفود الاحترافية الأمنية والقدرات الكبيرة التى تتمتع بها الوزارة فى توفير الأجواء المناسبة فى كافة الفعاليات الدولية.
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