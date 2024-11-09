السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

إخلاء سبيل مهندس تسلق هرم خفرع

إخلاء سبيل مهندس
إخلاء سبيل مهندس تسلق هرم خفرع

أخلت جهات التحقيق سبيل مهندس معماري حاول تسلق هرم خفرع بالمنطقة الأثرية.

وخلال التحقيق معه أنكر المهندس معرفته بأن تسلق الهرم غير مسموح به، قائلًا:" مكنتش أعرف انه ممنوع"، وعليه تقرر إخلاء سبيله.

وكان المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الأثرية بضبط مهندس بعد تسلقه درجات هرم خفرع، وبالانتقال والفحص تبين أن مهندس معماري حاول التسلق وتمكن الأمن من ضبطه، وبمواجهته أفاد بعدم علمه بأن ذلك غير مسموح به. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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قسم شرطة الأهرام هرم خفرع أمن الجيزة

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