مدرسة تلاحق زوجها بـ 3 دعاوى قضائية: بعد 8 سنوات صبر وذل معاه خاني مع جارتي
رفعت مدرسة بإحدي المدارس الخاصة 3 دعاوى قضائية ضد زوجها، مطالبة بحبسه وتمكينها من مسكن الزوجية بعد رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحها أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة.
وقالت الزوجة أمام قاضي الأسرة:" بعد 8 سنوات أساء زوجي لي ودمر حياتي وخاني مع جارتي بعد سنوات صبر على العيش معه، ومعاملته لي بشكل سيئ وسرقته حقوقي، حتي شقة الزوجية طردني منها، وتعديه علي بالضرب لإجباري على التنازل عن حقوقي".
وأضافت:" رغم صدور قرارات لصالحي رفض تمكني من مسكن الزوجية وتركني انا واولادي دون اي مصاريف أو مسكن".
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