أخبار الفن اليوم: مهرجان القاهرة السينمائي يدعم فلسطين ولبنان في دورته الجديدة.. مفاجأة بشأن الجزء الثاني من أحلى الأوقات.. انفصال أمير عيد عن زوجته

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته القادمة دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني بمجموعة من الفعاليات.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: إن هذا العام كان مليئًا بالتحديات، خصوصًا بعد الظروف التي مرت بالمنطقة العام الماضي، والتي فرضت علينا التأجيل، فلم يكن بالإمكان إقامة المهرجان في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، حيث يُدمر الوطن ويتعرض الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن للقتل.

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن بوستر الألبوم الجديد لفنان العرب محمد عبده.

يبدأ الفنان محمد رجب تصوير مسلسله الجديد الحلنجي بداية ديسمبر المقبل، ويعاين المخرج معتز حسام أماكن تصوير العمل.

كشف مدير التصوير تامر جوزيف، مدير تصوير مسلسل نقطة سودة ، مؤكدا أن العمل تم تصويره بالكامل في لبنان وكأن أحداثه في محافظة إسكندرية

تصدر اسم نجم فريق كايروكي أمير عيد وزوجته ليلي الفاروق الفنانة التشكيلية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج أنباء عن انفصال الثنائي بشكل رسمي.

تعاقد قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية مع النجمة داليا البحيري على بطولة مسرحية "الملك وأنا" للمخرج محسن رزق.

أكدت الفنانة منة شلبي أن هناك صعوبة في عمل جزء ثانٍ من فيلم أحلى الأوقات، برغم أن المخرجة هالة خليل أعلنت عن وجود جزء ثانٍ.

تعرضت نجمات مسلسل وتر حساس الذي يعرض حاليًا لانتقادات لاذعة ليس فقط بسبب تغير ملامحهن بفضل المكياج والتجميل الواضح على وجوههن ولكن لأن هذه الإجراءات كان لها كبير الأثر على أدائهن كممثلات، خاصة الفنانة إنجي المقدم التي أثر “الفيلر” على طريقة كلامها، كما أن الفنانة صبا مبارك لم يخل أدائها أيضًا من الانتقاد بسبب وجهها المشدود الذي جعلها وكأنها تتحدث بصعوبة.

تعاقدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد علي المشاركة في بطولة مسلسل عين شمس مع الفنان أحمد مكي، وتلعب عائشة بن أحمد خلال العمل شخصية حبيبة مكي، ولكن تحول ظروف دون ارتباطهما .

تعاقدت الفنانة مي كساب منذ أيام على المشاركة في مسلسل المداح الجزء الخامس، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها خلال الفترة المقبلة.

ينضم قريبًا للمنافسة في موسم “الأوف سيزون” الشتوي مسلسل جديد يضم مجموعة كبيرة من النجوم وهو مسلسل “نقطة سودة”.

فنان شاب ابن الفنان أحمد زكى والفنانة هالة فؤاد ابنة المخرج أحمد فؤاد، مشوار قصير مع التمثيل استمر 14 عاما، عانى الوحدة في حياته كثيرًا، وفى مثل هذا اليوم 7 نوفمبر عام 2019 رحل وحيدًا أيضًا في ظروف مأساوية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن 35 عامًا عقب قيامه بتدريبات بدنية استعدادًا لتصوير الجزء الثاني من فيلم "كابوريا" الذي كان مليئا بمشاهد الأكشن، وكانت وفاته صدمة كبيرة لزملائه ومحبيه في الوسط الفني.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة السادسة والثلاثين من مؤتمر أدباء مصر، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، بمحافظة المنيا، وذلك نهاية شهر نوفمبر الجاري.