الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على شخصية مي كساب في "المداح 5"

مي كساب، فيتو
مي كساب، فيتو

 تعاقدت الفنانة مي كساب منذ أيام على المشاركة في مسلسل المداح الجزء الخامس، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها خلال الفترة المقبلة.

وتلعب مي كساب إحدى الشخصيات التي يقوم صابر “حمادة هلال” بعلاجها من مس الجان خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأد

مي كساب المداح 5 حمادة هلال مسلسلات رمضان اخبار الفن

مواد متعلقة

مي كساب: غيابي عن مسلسل "العتاولة 2" لم يكن بسبب خلافاتي مع فريق العمل

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة»

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

فيليب موريس ترفع أسعار التبغ المسخن

منوعات

المزيد

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 7-11-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

"المركزي السويدي" يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.75%

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسعار التبغ المسخن بعد الزيادات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

الأزهر يعقد ملتقاه الفقهي للصم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads