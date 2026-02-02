ليه بتهد بيتي أنا بربي 3 بنات أيتام، أب يهدم منزل ابنته باللودر ويثير الغضب (فيديو)

18 حجم الخط

هدم منزل باللودر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لأب يقوم بهدم منزل ابنته باللودر، ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، استغاثة الأبنة مما يفعله والدها بمنزلها، مؤكده أنها تقوم بتربية بناتها الثلاثة، ووالدها يقوم بهدم منزلها.

سيدة تستغيث من والدها قام بهدم منزلها باللودر

وأظهر مقطع الفيديو المتداول رجل مسن يركب على لودر، ويقوم بهدم منزل، كما ظهر صوت سيدة تستغيث من والدها، الذي يهدم منزلها باللودر قائلة: "فيه ناس جوى يا أبويا هتوقع عليهم البيت ليه.. ما عرفش ليه بيوقع في بيتي".

وكانت السيدة تخاطب سيدة أخرى في المقطع قائلة: "قوليله بيوقع بيت واحدة بتربي 3 يتامى.. قوليله عيب ولا مش عيب، يعني كنت بعته وأنا كنت بربي في عيالي"، لكن الأب لم يعر لكلام ابنته اهتمام، واستمر في هدم البيت.

وذكرت السيدة من خلال المقطع أنها تقوم بتربية بناتها الثلاثة، واستغاثت من والدها الذي يقوم بهدم منزلها الذي تسكنه وبناتها، بعد رفضها التنازل له ولأشقائها عن المنزل، ووثقت السيدة محاولات والدها هدم منزلها في منطقة عرب الصبحة بمحافظة سوهاج.

وأثار مقطع الفيديو الصادم لهدم الأب لمنزل ابنته وبناتها الثلاثة جدلًا واسعًا وغضبًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض استنكر تصرف الأب وهدمه منزل ابنته، في حين أشار آخرون إلى وجود حلقة مفقودة في الأمر، وهناك مشكلة غير معلومة.

أب يهدم منزل ابنته باللودر يثير الغضب

وعلق البلوجر جبريل البحيري فقال: "سيدة تستغيث بعد قيام والدها بهدم منزلها باستخدام لودر بقرية صديق المنشاوي عرب الصبحة بمركز دار السلام في محافظة سوهاج. السيدة، وتُدعى منال كمال، مطلقة وتعول ثلاث بنات، أكدت أن المنزل مأواها الوحيد، وأن والدها أقدم على هدمه لإجبارها على التنازل عنه. الأجهزة الأمنية بسوهاج فتحت تحقيقًا في الواقعة بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".

سيدة تستغيث من هدم والدها لمنزلها، فيتو

وقال البلوجر مكرم مهدي: "الناس اللي بتقول أكيد في سبب، قصدكم أنها حطت رجل على رجل قدامه مثلا".

أما وائل خليل فعلق قائلًا: "مهما كان السبب أيا كان مش من حقه يهد سواء بنته أو غريبة عنه لأنه بيقوم بدور الدولة، لو البيت مش ملكها وملكه والأرض أرضه فيه قانون يطردها بيه، إنما ده شخص متجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية ولا يحق له لقب أب".

ورد البلوجر رمضان حجاج الطقري فقال: " لكل قاعدة شواذ وهذا الرجل حالة شاذة مش عامة ولا تزيد عن أقل من نصف فى المائة".

أما البلوجر وحيد سالم فقال: "أكيد في حاجه غلط في الموضوع أصل مفيش أب هيعمل كدا بدون سبب".

وعلق البلوجر محمود خميس فقال: "هو ايه اللي حصل في الدنيا بدل من أن يراعي ابنته وأولادها الأيتام ويأخذ فيهم ثواب هو اللي يهدم بيتها الذي يأويهم".

وعبر البلوجر حازم عبد الله سليم عن صدمته من الواقعة، فقال: " في حاجة غامضة في الموضوع".

أما البلوجر علي عبد الله علي فقال: "الناس بقيت مريضة أقسم بالله إلا مَن رحم ربي".

يذكر أن أجهزة الأمن تقوم حاليًا بفحص الفيديو للوقوف على ملابسات الواقعة، وسبب قيام الأب بهدم منزل ابنته باللودر.

