يضم 7 أغنيات، روتانا تكشف عن بوستر ألبوم محمد عبده الجديد
كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن بوستر الألبوم الجديد لفنان العرب محمد عبده.
ونشرت روتانا عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر بوستر الألبوم، والذي يضم 7 أغاني من ألحان الموسيقار طلال، ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء.
ويطرح محمد عبده ألبومه الجديد يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.
الحالة الصحية للفنان محمد عبده
وفي وقت سابق نشر حساب شركة روتانا عبر منصة X مقطع فيديو لفنان العرب محمد عبده طمأنت خلاله الجمهور على حالته الصحية.
وظهر محمد عبده في الفيديو برفقة أسرته وأحفاده من العاصمة الفرنسية باريس، بعد نهاية عطلته الصيفية، وأطل في حالة صحية جيدة بعد محنة المرض الأخيرة.
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