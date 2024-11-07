بكاء منة شلبي في أحضان أحمد داود بعد العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان (فيديو)

انتهى منذ قليل العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان والذي أقيم داخل أحد السينمات في أحد الفنادق الكبرى.

وعقب انتهاء الفيلم، دخلت منة شلبي في وصلة بكاء في أحضان أحمد داوود الذي دخل في وصلة بكاء أيضا تعبيرا عن فرحتها بالفيلم.

وأعربت الفنانة منةً شلبي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم الهوى سلطان مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة بشكل كبيرة ولكنها واجهت العديد من التحديات، مضيفة بأن لا يوجد تجربة خالية من التحديات.

وأضافت منة أنها تستهل الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديدة هيبتا 2، وذلك بعد نجاح الجزء الأول متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

وحضر، الفنان أحمد داوود والفنان أحمد خالد صالح، الفنانة عارفة عبد الرسول والفنانة جيهان خليل، بالإضافة إلى حضور عزيز الشافعي وعمر عابد وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز، العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان المقام حاليًّا داخل أحد السينمات في الفنادق الكبرى.

وشهد العرض الخاص وصلة ضحك بين منة شلبي ومحمد محمود عبد العزيز على السجادة الحمراء.

وانطلق العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان والذي يقوم ببطولته منة شلبي وأحمد داوود، داخل سينما آخر الفنادق الكبرى.

قصة فيلم الهوى سلطان

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ“سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان”.

وتلعب منة شلبي شخصية جديدة تُدعى “سارة” وهي موظفة حكومية تعاني من عقدة الارتباط بسبب زواج والدها الذي يجسد دوره الفنان الكبير “عماد رشاد” من امرأة أخرى غير والدتها، ومع حملها تلك العقدة التي تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف مهندس يُدعى “على” الذي سيجسد دوره أحمد داوود، وهو ما يغير مجرى حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج.