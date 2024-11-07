الخميس 07 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد رجب يتعرض لمطاردات خلال مسلسل الحلنجي

محمد رجب
محمد رجب

 

يبدأ الفنان محمد رجب تصوير مسلسله الجديد الحلنجي بداية ديسمبر المقبل، ويعاين المخرج معتز حسام أماكن تصوير العمل.

 

وخلال أحداث العمل يتعرض الفنان محمد رجب لبعض المطاردات بسبب أعمال النصب التي يقوم بها خلال أحداث العمل.

 

مسلسل الحلنجي

وكان قد قال محمد رجب في تصريح لـ"فيتو"، إنه وافق على سيناريو مسلسل الحلنجي من بين عدد كبير من السيناريوهات قرأها في الفترة الأخيرة، لكنه كان يبحث عن عمل درامي مختلف يعود به إلى جمهور دراما رمضان.

 

وأضاف رجب أن الذي أعجبه في سيناريو مسلسل “الحلنجي” أنه عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، وهذا ما كان يبحث عنه، لذلك فإنه يعد الجمهور بعمل درامي ينال إعجابهم ويكون من بين الأعمال الشيقة التي تعرض في شهر رمضان المقبل

 

 

أبطال مسلسل الحلنجي 

ومسلسل الحلنجي من بطولة محمد رجب وعبير صبري وأيتن عامر ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام وجاري اختيار باقي أبطال العمل 

 

يذكر أن أحدث مشاركات الفنان محمد رجب الدرامية كانت من خلال مسلسل “الحشاشين”، الذي ظهر ضمن أحداثه كضيف شرف، وعرض المسلسل العام الماضي وحقق نجاحا كبيرًا 

 

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