الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علاقة عاطفية تجمع مكي وعائشة بن أحمد في عين شمس

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

تعاقدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد علي المشاركة في بطولة مسلسل عين شمس مع الفنان أحمد مكي، وتلعب عائشة بن أحمد خلال العمل شخصية حبيبة مكي، ولكن تحول ظروف دون ارتباطهما  .

مسلسل عين شمس 

وقرر القائمون على مسلسل عين شمس المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل عرض العمل في 15 حلقة فقط، بدلًا من 30، وذلك لأن قصة العمل لا تتحمل أن يكون عدد الحلقات زيادة عن 15 حلقة.

ويعكف المخرج أحمد صالح على بناء ديكورات جديدة داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي من أجل من مسلسل عين شمس الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي.

ومن المفترض أن يبدأ مكي تصوير أحداث مسلسل عين شمس مطلع أكتوبر المقبل، بعد الاستقرار على جميع أبطال العمل.

 العمل يكتبه هانى سرحان ويخرجه أحمد صالح وتنتجه شركة سينرجي، ويقدم أحمد مكى خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفني، بعدما وضع حدًا لمسلسل الكبير أوي عند الجزء الثامن.

وقرر الفنان أحمد مكي الإبتعاد عن تقديم جزء جديد من مسلسل الكبير أوي خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

عائشة بن أحمد عين شمس مسلسل عين شمس مسلسلات رمضان أحمد مكي

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة»

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

فيليب موريس ترفع أسعار التبغ المسخن

منوعات

المزيد

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 7-11-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

"المركزي السويدي" يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.75%

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسعار التبغ المسخن بعد الزيادات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

الأزهر يعقد ملتقاه الفقهي للصم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads