وزير التعليم العالي من الشيوخ: الوصول إلى 155 مستشفى جامعي نهاية 2026

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المستشفيات الجامعية، يصل إلى 147 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يصل العدد التابع للجامعات الخاصة إلى 15 مستشفى في نهاية 2026.

مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.

زيادة عدد المستشفيات الجامعية في 2026

وأعلن الوزير، أنه في نهاية 2026 ستصل عدد المستشفيات الجامعية إلى 155 ما بين حكومي وخاص وأهلي، مشيرا إلى أنه في 2025 استقبلت المستشفيات الجامعية 32 مليون مريض، حيث يتحمل نحو 76% من تقديم الخدمات العلاجية.

دور المستشفيات الجامعية في المنظومة العلاجية

وقال الدكتور أيمن عاشور: إن أهداف المستشفيات الجامعية تقوم على 4 أساس تعليم – تدريب - بحث – علاج، مشيرا إلى أن تعديل قانون المستشفيات الجماعية هدفه حوكمة الإدارة والتشغيل مع التوسع في منظومة المستشفيات الجامعية الخاصة والتوسع في منظومة التعليم الطبي ما بين الخاص والأهلي وأفرع الجامعات الأجنبية.

أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية

وأكد الوزير، أن أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية أيضا تتمثل في تحقيق جودة التعليم الطبي بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على ربط المنظومة الصحية بشكل كامل ليس فقط على مستوى المستشفيات الجامعية فقط، وإنما على مستوى جميع المستشفيات.

