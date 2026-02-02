لضمان الفوز فيها، أعمال لاتفوتك في ليلة النصف من شعبان

18 حجم الخط

نشر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حديثًا عن فضل ليلة النصف من شعبان، مؤكّدًا أنها نفحة ربّانية ومنحة إلهية يحظى بها المسلمون استعدادًا لشهر رمضان، موضحًا أن رسول الله ﷺ كان يكاد يصوم شهر شعبان كله تعظيمًا لشهر رمضان، ورغم ذلك يغفل عنه كثير من الناس، إذ يقع بين رجب، شهر الله الحرام، ورمضان، شهر القرآن الكريم.

علي جمعة: ليلة النصف من شعبان تُعرف عند الصحابة بليلة البراءة

وأشار جمعة إلى أن ليلة النصف من شعبان تُعرف عند الصحابة بليلة البراءة، إذ يغفر الله فيها لجميع المسلمين ما عدا المشركين، والكهان الذين يضربون بالغيب ويشوّشون أمر الناس، والمشاحن، والمدمنين على الخمر، والمصرّين على الزنا، والعاقين لوالديهم، بينما يغفر لمن سواهم ويترك الحاقد والغَلال في حقدهما وغلِّهما.

وأوضح أن فضل هذه الليلة عظّمها الصحابة والتابعون، حيث ورد عن رسول الله ﷺ قوله: «فمن قام ليلها، وصام نهارها، غفر الله له، وأعطاه سُؤْلَه»، مؤكدًا أن المسألة يسيرة لمن يسّرها الله عليه.

العبادة في ليلة النصف من شعبان

وحدّد جمعة العبادة في ليلة النصف من شعبان، والتي تبدأ مع أذان المغرب، كالآتي:

القيام: حيث أوصى القرآن الكريم بالقيام بتلاوة الليل، والترتيل من خلال قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ و﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾.

ذكر الله: بالتمسك بالباقيات الصالحات، وهي: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله»، والتي تُعتبر نورًا في القبر وضياءً يوم القيامة، كما ورد عن النبي ﷺ: «إني أستغفر الله في اليوم مائة مرة».

الدعاء والمناجاة: حيث شدد د. جمعة على ضرورة عيش المسلم مع ربّه ومناجاته بالدعاء الصادق، واستحضار خضوع القلب لله تعالى.

الصيام: التأكيد على صيام النهار، باعتباره تكملة للقيام بالليل وقربة إلى الله، وإشارة إلى بداية جديدة نستقبل فيها رمضان المبارك بالروحانية والطاعة.

واختتم جمعة حديثه بالتأكيد على أن ليلة النصف من شعبان فرصة للمسلم لتجديد العهد مع الله، ومحو الذنوب، والاستعداد النفسي والروحي لشهر رمضان، داعيًا الجميع إلى اغتنامها بالقيام، والذكر، والدعاء، والصيام، لتحقيق القرب من الله تعالى.

