حسين فهمي يعلن دعم مهرجان القاهرة السينمائي للشعبين الفلسطيني واللبناني بمجموعة فعاليات

قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: إن هذا العام كان مليئًا بالتحديات، خصوصًا بعد الظروف التي مرت بالمنطقة العام الماضي، والتي فرضت علينا التأجيل، فلم يكن بالإمكان إقامة المهرجان في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، حيث يُدمر الوطن ويتعرض الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن للقتل.

وأضاف في بيان صحفي أن التأجيل تسبب في تعقيدات لوجستية كبيرة بسبب الخطوات التي كانت قد تمت بالفعل لدعوة ضيوف المهرجان، مثل حجز تذاكر الطيران والفنادق، وتحتم علينا إعادة ترتيب كل هذه الأمور في فترة زمنية وجيزة، والاعتذار للجان التحكيم والتواصل مع الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام لشرح الموقف، ولم يكن من الممكن إعادة جدولة موعد المهرجان، لأن المهرجانات الدولية لا بد أن تقام في مواعيد محددة.

الظروف المالية

وتابع فهمي: إن الظروف المالية الصعبة تحدٍ يواجه جميع المهرجانات في العالم، فعندما أسافر وأتحدث مع الزملاء ورؤساء المهرجانات في الخارج، أجد أنهم يواجهون نفس العقبات، ومع ذلك، لدينا وضع استثنائي لأننا نعمل بنظام مزدوج يجمع بين القطاعين العام والخاص، حيث لدينا الرعاة والدعم الحكومي، فقد نجحنا هذا العام في استعادة ثقة الرعاة ومن الجهة الأخرى فإن الدولة تدعم مبادراتنا وتوفر لنا التسهيلات والإمكانيات اللازمة، ويمكنني القول أن وضعنا المالي جيد جدًا هذا العام، فالميزانية مستقرة وتتيح لنا العمل بفاعلية.

دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني

واختتم بقوله: هناك الكثير من الفعاليات لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني في دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، فإبادة الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول، ولا يمكن التسليم به تحت أي ظرف، وهو موقفنا نفسه من الاعتداء على الشعب اللبناني حيث تُحاول القوى الاستعمارية الهيمنة على الدول العربية وبالتأكيد كل التضامن مع الشعب اللبناني.