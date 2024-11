عروض عالمية، مهرجان القاهرة السينمائي يكشف قائمة أفلام المسابقة الدولية بالدورة الـ 45

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي قائمة الأفلام المتنافسة بالمسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي ستقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

وتتضمن القائمة التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، أفلاما تتنوع ما بين العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالمية الأولى، وجاءت كالآتي:

آيشا | Ayse

نجمى سنجاك

تركيا | روائي | ٢٠٢٤ | ٧٦ د

آيشا (47 عامًا) تعيش مع شقيقها رضوان (38 عامًا) الذي يعاني من متلازمة داون. عندما تتلقى آيشا عرض زواج من سائق شاحنة دولي يتوقف في محطة الوقود التي تعمل بها، تجد نفسها أمام اختيار بين قدرها وأحلامها.

قصر الشمس الزرقاء | Blue Sun Palace

كونستانس تسانغ

الولايات المتحدة الأمريكية | روائي | ٢٠٢٤ | ١١٦ د

بُعد آلاف الأميال من الوطن، داخل صالون تدليك في نيويورك، تنتقل إيمي وديدي بين الرومانسية والسعادة وواجبات الأسرة. تتعزز علاقة أخوة لعلى ا يمكن اختراقها، لكنها تصبح على المحك خلال رأس السنة القمرية الجديدة.

عزيزتي مالوتي | Dear Maloti ( عرض عالمي أول)

شانكا داس جوبتا

بنجلاديش | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠٦ د

بعد وفاة زوجها في حريق مدمر، تقع مالوتي، وهي ربة منزل حامل في دكا، بنغلاديش، في متاهة بيروقراطية تُشكك في مبادئها الأخلاقية، وتستهدف هويتها الدينية، وتعرض مستقبل جنينها للخطر.

2 يناير | 2 January

صوفيا سيلاجي

المجر | روائي | ٢٠٢٤ | ٨٦ د

تترك كلارا زوجها، وتساعدها صديقتها آجي. يقومان بإجراء سبع جولات بالسيارة. رغم أنهما يسلكان نفس الطريق ذهابًا وإيابًا في كل مرة، إلا أن كل جولة تكون مختلفة.

مالدورور | Maldoror

فابريس دو ويلز

بلجيكا، فرنسا| روائي | ٢٠٢٤ | ١٥٥ د

عندما تختفي فتاتان، يُعيّن بول شارتير، الشرطي الشاب المتسرع، في وحدة “مالدورور” السرية. تم إنشاء هذه الوحدة لمراقبة مُعتدي جنسي خطير. عندما تفشل العملية، ينطلق شارتير في مطاردة فردية للإيقاع بالجناة.

مالو| Malu

بيدرو فريري

البرازيل| روائي| ٢٠٢٤ | ١٠١ د

في 1997، تعيش مالو، ممثلة متقلبة وعاطلة عن العمل، في الخمسين من عمرها. تعيش مع والدتها المحافظة في منزل متداعٍ بأحد أحياء الصفيح في ريو دي جانيرو، تحاول التعامل مع علاقتها المتوترة بابنتها البالغة بينما تعيش على ذكريات ماضيها الفني المجيد.

قابل البرابرة| Meet The Barbarians

جولي ديلبي

فرنسا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠١ د

قررت بلدة بريتاني قبول اللاجئين الأوكرانيين مقابل إعانات حكومية، لكن بدلًا من الأوكرانيين، وصل مهاجرون سوريون، مما تسبب في نزاعات. ومع ذلك، تتجنب عائلة فياض الكليشيهات المتوقعة، مما يثير التساؤل: من هم “البرابرة” الحقيقيون؟

مذكرات حلزون | Memoir of a Snail ( عرض دولي أول )

آدم إليوت

أستراليا | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٥ د

في أستراليا خلال فترة السبعينيات، تتعرض حياة جيلبرت وجريس لعدة ضربات قدرية تفرق بينهما، ليعيش كل منهما في منزل وأسرة مختلفة. تهيمن اللحظات المأساوية على حياتهما حتى يظهر بصيص أمل من خلال سيدة مسنّة غريبة الأطوار تدعى بينكي.

نوار عشية | 4 O’clock Flowers ( عرض دولي أول)

خديجة لمكشر

تونس | روائي | ٢٠٢٤| ١٠٣ د

يبحث دجو، مدير صالة ملاكمة في حي “هلال” قرب تونس، عن بطل يتدرب في صالته القديمة. يعثر على يحيى، الذي يُظهر مهارات فطرية في الملاكمة، لكن يحيى يبحث عن حلم آخر، وهو الهجرة غير الشرعية. ماذا سيحدث؟.

أحلام عابرة | Passing Dreams

رشيد مشهراوي

فلسطين، السويد، فرنسا | روائي | ٢٠٢٤ | ٨٥ د

سامي، صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، يطارد حمامًا زاجلًا. ينطلق في رحلة عبر فلسطين، مقتنعًا بأن الطائر قد عاد إلى صاحبه الأصلي، يلتقي خلال رحلته عبر الخط الأخضر الفاصل بين فلسطين وإسرائيل يلتقي بفلسطينيين آخرين يتشارك الجميع الحكايات.

طوابع بريد| Postmarks

ناتاليا نزاروفا

روسيا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠٣ د

تعمل يانا في مكتب البريد وتنتظر عودة والدها من البحر رغم أنها لا تأمل في عودته. تعاني يانا من تأثيرات الشلل الدماغي بطريقة غير ملحوظة، ويضيف عرجها البسيط سحرًا إضافيًا لها. في أحد الأيام، يأتي البحار بيتر إلى مكتب البريد، فتتغير حياة يانا.



زهرة الثلج | Snow Drop ( عرض دولي أول )

يوشيدا كوتا

اليابان | روائي | ٢٠٢٤ | ٩٨ د

ناوكو هانامي، التي تعيش مع والدتها كيو، تفاجأت بعودة والدها إيجي، الذي اختفى لسنوات عديدة. تشعر ناوكو بالارتباك بسبب عودة والدها المفاجئة، لكنها تقبل طلب والدتها لاستقباله ويبدأون في العيش معًا. فماذا ينتظرهم؟

دخل الربيع يضحك | Spring Came Smiling

نهى عادل

مصر | | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠٠ د

خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته القاسية، تدور أربع حكايات ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية وسط الضحكات الظاهرة. ولكن، مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.

موندوف | Moondove ( عرض عالمي أول )

كريم قاسم - Karim Kassem

لبنان | دوكيو دراما | ٢٠٢٤ | ١٢٠ د

وبدأ الحصاد، لكن الجفاف غير العادي يتسبب في مشكلة مياه في القرية. تُقام مسرحية سنوية، وعنوان هذا العام هو "المغادرون".

العام الجديد الذي لم يأت أبدا | The New Year That Never Came

بوجدان موريشانو

رومانيا| روائي| ٢٠٢٤ | ١٣٨ د

في 20 ديسمبر 1989، نظام تشاوشيسكو على وشك الانهيار. الجيش يقمع بعنف انتفاضة في تيميشوارا، لكن الأخبار التي تصل إلى بوخارست قليلة ومنتقاة. يجد ستة أشخاص أنفسهم في عين العاصفة دون أن يدركوا ذلك.

فيكتوريا | Victoria

أليساندر كاسيجولي، كيسي كوفمان

إيطاليا | روائى |٢٠٢٤| ٨٣ د

استنادًا إلى أحداث حقيقية وبمشاركة ممثلين غير محترفين يجسدون حياتهم الخاصة، يتتبع الفيلم قصة ياسمين، زوجة في الأربعين من عمرها، تطاردها أحلام بتبني فتاة بعد وفاة والدها، رغم أن لديها زوجًا مخلصًا وثلاثة أبناء وصالونًا لتصفيف الشعر.



عندما رن الهاتف | When The Phone Rang

إيفا راديفويفيتش

صربيا، الولايات المتحدة | روائى |٢٠٢٤| ٧٤د

من خلال مكالمة هاتفية هامة، تتأرجح لانا، البالغة من العمر أحد عشر عامًا، بين الذكريات، حيث تمحو المكالمة الهاتفية بلدها بالكامل، وكذلك تاريخها وهويتها. ماذا تفعل لانا لمواجهة كل هذا؟

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".