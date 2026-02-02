بالأسماء، قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في عدد من الجامعات المصرية.

تعيين قيادات جامعية جديدة

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور يحيى زكريا أحمد عيد، رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.

• الدكتور السيد جمعة السيد خاطر، عميدًا لكلية الزراعة بمشتهر، جامعة بنها.

• الدكتور علي محمد علي الأنور، عميدًا لكلية الطب، جامعة عين شمس.

• الدكتورة منال السيد فريد أحمد، عميدًا لكلية التمريض، جامعة المنوفية.

• الدكتور جمال محروس علي إسماعيل عطية، عميدًا لكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، جامعة المنوفية.

• الدكتور حاتم محمد سيد أحمد عبد القادر، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة المنوفية.

وفي سياق آخر أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة تفقدية للاطمئنان على انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة، الذي تنفذه كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، بهدف تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب ذوي الإعاقة في مجال العمل الفندقي، بما يسهم في تأهيلهم ودمجهم بسوق العمل في قطاع السياحة والفنادق، وذلك بحضور الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر وقيادات الجامعة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بمحتوى البرنامج التدريبي الذي يُركز على إعداد المشاركين للعمل في الأقسام الفندقية المختلفة التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، مع مراعاة معايير السلامة المهنية ومتطلبات بيئة العمل، إلى جانب توفير المحتوى العلمي والتطبيقي اللازم، وكافة الأدوات والاحتياجات التدريبية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمتدربين، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمثل هذه النماذج الرائدة التي تعكس الاهتمام الحقيقي بالطلاب ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى طاقة منتجة وقوة فاعلة في المجتمع.

