الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

داليا البحيري بطلة مسرحية الملك وأنا في عيد الفطر

الملك وأنا، داليا
الملك وأنا، داليا البحيري

تعاقد قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية  مع النجمة داليا البحيري على بطولة مسرحية "الملك وأنا"  للمخرج محسن رزق.

 

الملك وأنا مسرحية كوميدية إستعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صدام بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

 

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن موعد إفتتاح مسرحية الملك وأنا سيكون في موسم عيد الفطر  ٢٠٢٥.

كما أكد "عبدالمنعم" على أن العرض يعتمد على الجرافيك والإبهار بشكل أساسي لتكون الملك وأنا بداية جديدة في عالم الإبهار الاستعراضي بالقطاع.

 

 

 

تفاصيل عرض الملك وأنا 

الملك وأنا إعداد محسن رزق عن مذكرات أناليونوينز وديكورات دكتور حمدي عطية وملابس دكتورة مروة عوده وتصميم إستعراضات مصطفى حجاج وموسيقى النجم عصام كاريكا وأشعار عادل سلامة وجرافيك جون بهاء.

من ناحية أخرى سوف يشارك النجمة داليا البحيري كوكبة من الفنانين وأحد عشر طفلا يقومون بدور أبناء الملك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الملك وانا عرض الملك وأنا داليا البحيري تامر عبدالمنعم اخبار الفن

الأكثر قراءة

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

حقيقة قيام فوري بوقف خدماتها السبت المقبل

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

تصريح مسيء للعرب والمسلمين كلفها خسارة منصب الرئيس، قصة هاريس وميشيجان

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

محمد صلاح يحدد شرطين لتجديد عقده مع ليفربول

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

ياسر عبدالرؤوف رئيسا جديدا للجنة الحكام

منوعات

المزيد

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 7-11-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلة صحية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads