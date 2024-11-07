الخميس 07 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد تعرض بطلات «وتر حساس» للانتقاد، نجمات تأثر آدائهن بسبب المكياج والتجميل

صبا مبارك، فيتو
صبا مبارك، فيتو

تعرضت نجمات مسلسل وتر حساس الذي يعرض حاليًا لانتقادات لاذعة ليس فقط بسبب تغير ملامحهن بفضل المكياج والتجميل الواضح على وجوههن ولكن لأن هذه الإجراءات كان لها كبير الأثر على أدائهن كممثلات، خاصة الفنانة إنجي المقدم التي أثر “الفيلر” على طريقة كلامها، كما أن الفنانة صبا مبارك لم يخل أدائها أيضًا من الانتقاد بسبب وجهها المشدود الذي جعلها وكأنها تتحدث بصعوبة.

ولم تكن نجمات وتر حساس وحدهن فقط من أثرت الإجراءات التجميلية على أدائهن، فقد سبق وتعرضت نجمات عديدات للانتقاد بسبب افتقادهن ميزة الأداء الطبيعي بفضل بعض هذه الإجراءات، ومن هؤلاء النجمات:

الفنانة سارة سلامة

حينما أطلت الفنانة سارة سلامة على الشاشات في بداياتها الفنية حظت على إعجاب الجمهور بفضل جمالها الطبيعي، ولكن مؤخرًا وبمجرد ظهورها في فيديوهات ترويجية لمسلسلها الجديد نفطة سوده تلقت سارة كثير من الانتقادات بسبب الفيلر المبالغ به ب" شفايفها"، والذي رآه الجمهور يؤثر بالسلب على أدائها التمثيلي.

الفنانة حلا شيحة

حينما عادت حلا شيحة للتمثيل بعد غياب طويل من خلال مسلسل خيانة عهد، كانت قد أجرت إجراءًا تجميليًا في شفايفها أيضًا، ولقد كان هذا “الفيلر” سببًا في شن هجومًا كبيرًا عليها، فبعيدًا عن أدائها الباهت في هذا العمل زاد الفيلر سوءًا وأثر على أدائها بصورة سلبية.

نادين نسيب نجيم

وتعتبر الفنانة نادين نسيب نجيم من أشهر الفنانات في الوطن العربي اللاتي يعترفن بإجراء عمليات وإجراءات تجميلية، وهذا ما تسبب في هجوم الجمهور عليها فبعيدًا عن التغير الكامل لملامحها مقارنة بشكلها في الماضي، فإن البعض رأى أن أدائها افتقد الكثير بسبب الإجراءات التجميلية التي أجرتها خاصة في مسلسلها الأخير ٢٠٢٤ الذي عرض رمضان الماضي.

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