الخميس 07 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مصادر تؤكد انفصال أمير عيد عن زوجته، ونجم كايروكي لم يعلق

أمير عيد وزوجته،
أمير عيد وزوجته، فيتو

تصدر اسم نجم فريق كايروكي أمير عيد وزوجته ليلي الفاروق الفنانة التشكيلية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج  أنباء عن انفصال الثنائي بشكل رسمي.

وبحسب مصادر مقربة من العائلتين فإن الثنائي انفصلا بشكل رسمي، بعد فشل محاولات الصلح بينهما نتيجة خلافات تصاعدت حدتها خلال الفترة الماضية. 

وترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن انفصال نجم كايروكي  عن الفنانة التشكيلية، منذ  ظهور أمير عيد دون ليلى الفاروق، على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورته السابعة.  

أمير عيد وزوجته 

ومن جانبه لم يؤكد أمير عيد أو ينفي الأنباء التي انتشرت حول انفصال زوجته ليلى الفاروق خلال الساعات القليلة الماضية.

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أمير عيد أمير عيد و زوجته أمير عيد و زوجته ليلي الفاروق زوجة أمير عيد ليلي الفاروق

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