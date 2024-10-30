أخبار مصر: وفاة الفنان مصطفى فهمي، إحصائية صادمة عن عدد المصريين العاملين بالكويت، تفاصيل كارثة المدفن الصحي بالخانكة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة الفنان مصطفى فهمي بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الفنان مصطفى فهمي عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

كشفت إحصائية حكومية كويتية ارتفاع نسبة العمالة غير الكويتية في سوق العمل الكويتي في القطاعين العام والخاص إلى 78.9% من إجمالي العمالة في السوق.

وفاة الفنان مصطفى فهمي، ما المرض الذي تسبب في وفاته وأهم أعراضه

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا بعد تدهور حالته الصحية.

اليوم، انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025

تنطلق اليوم الأربعاء مسابقة الدوري الممتاز في نسختها رقم 66، في افتتاح الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025.

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق ١٠ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٣٠ و٣١ أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

الساعات الأخيرة في حياة مصطفى فهمي قبل رحيله

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

فتحت ملفات قديمة لـ حزب الله، واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن تفجير طائرة بنما

فتحت الولايات المتحدة الأمريكية ملفات قديمة ضد حزب الله اللبناني وعرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن تفجير طائرة في بنما عام 1994 نسبته إلى حزب الله اللبناني وأدى حينها إلى مقتل 21 شخصًا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها افتتاحية الدوري المصري وظهور جديد لـ صلاح

تقام خلال اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في إفتتاح الدوري المصري ومواجهات الدوري الإيطالي وكأس كاراباو إنجلترا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

حسين فهمي يغادر مهرجان الجونة لتشييع جثمان شقيقه مصطفى

غادر الفنان حسين فهمي مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بعد خبر رحيل شقيقه الفنان مصطفى فهمي، كي يقوم بتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

الجيش الإسرائيلي يعلن عدد قتلاه خلال أكتوبر ويصفه بـ"الشهر الأسود" (صور)

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 80 إسرائيليًّا، منهم 64 من الجيش والشرطة، إلى جانب 16 مدنيا، خلال أكتوبر الحالي.

الصويا يواصل الانخفاض، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ واصل سعر زيت الصويا المكرر والخام والمنزوع الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، وبلغت الانخفاضات في سعر زيت الصويا نحو 1000 جنيه في الطن.

حوار مع تامر محسن وعرض فيلم الفستان الأبيض، فعاليات اليوم بمهرجان الجونة السينمائي

يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الجاري، وضمن فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية والورش والندوات.

قائمة بنحو 100 شخص، عائلة ترامب ومساعدو بايدن أهداف لقراصنة صينيين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مزيدًا من الشخصيات التي قالت إن قراصنة صينيين استهدفوها عبر اختراق هواتفهم المحمولة، وذكرت أن عدد هؤلاء يقترب من 100 شخص.

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

أمر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة لشؤون البيئة ومديرية الصحة، لمراجعة الإجراءات الواجب اتباعها في النواحي الصحية والإدارية بالمدفن الصحي بعرب العليقات بـالخانكة بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، بالإضافة إلى مراجعة آليات العمل داخل المدفن وتحديد أي مقصرين في حالة وجودهم واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

هاريس: ترامب غير متزن و"مهووس بالانتقام" ويسعى إلى "سلطة مطلقة"

حذرت المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس من أن دونالد ترامب يسعى إلى "سلطة مطلقة"، وذلك في خطاب ألقته في المكان الذي حشد فيه منافسها مؤيديه قبل اقتحامهم مقر الكونجرس الأمريكي في 6 يناير.

ليفربول يواجه برايتون في كأس كاراباو، وإنجاز لم يحققه سوى لاعبين ينتظر محمد صلاح

يواجه ليفربول نظيره برايتون، في العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي “كاراباو”.

تقدر بالمليارات، كلب يرث ثروة رجل أعمال هندي بعد وفاته (صور)

توفي رجل الأعمال الهندي الملياردير راتان تاتا، الذي قاد مجموعة تاتا العريقة، عن عمر يناهز 86 عامًا، تاركًا خلفه ثروة تقدّر بـ91 مليون جنيه إسترليني.