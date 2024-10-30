الجيش الإسرائيلي يعلن عدد قتلاه خلال أكتوبر ويصفه بـ"الشهر الأسود" (صور)

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 80 إسرائيليًّا، منهم 64 من الجيش والشرطة، إلى جانب 16 مدنيا، خلال أكتوبر الحالي.

وحسب الإذاعة فقد قُتل 33 ضابطًا وجنديًّا في جنوب لبنان و19 آخرين في قطاع غزة، خلال الشهر الحالي الذي وصفته الإذاعة بأنه "أكتوبر الأسود".

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قالت الإذاعة: "منذ بداية أكتوبر الأسود الجاري ُقتل 80 جنديًّا ومدنيًّا إسرائيليًّا في المعارك وفي أحداث الحرب".

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة تجمع صور ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، الذين قتلوا في المعارك ضد "حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية.

وقالت الإذاعة إن "33 ضابطًا وجنديًّا إسرائيليًّا قُتلوا في المناورة البرية في جنوب لبنان، و19 في المناورة البرية بقطاع غزة خلال أكتوبر الجاري".

وتدور اشتباكات متواصلة بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا "حزب الله"، منذ أكثر من عام، وعقب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي، وما تلاه من دخول "حزب الله" في الحرب يوم 8 من ذلك الشهر.

ووسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق ما نقلت الوكالة عن مراقبين.