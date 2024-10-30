الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

كشفت إحصائية حكومية كويتية ارتفاع نسبة العمالة غير الكويتية في سوق العمل الكويتي في القطاعين العام والخاص إلى 78.9% من إجمالي العمالة في السوق.

وسجل عدد العمالة غير الكويتية في القطاعين الحكومي والخاص ارتفاعا من مليون و641 ألفًا في يونيو 2023 إلى مليون و689 ألفًا في يونيو 2024 بزيادة قدرها 2.9% من إجمالي العمالة غير الكويتية.

وبحسب الإحصائية الحكومية الكويتية، لأعلى جنسيات في سوق العمل احتلت الجالية الهندية المرتبة الأولى، وبلغ عددهم بنهاية يونيو 2024، 537 الفًا و430 فردًا.

في حين حلت الجالية المصرية في الكويت في المرتبة الثانية في سوق العمل الكويتي لغير الكويتيين، بإجمالي 474 ألفًا.

ووفقا للإحصائية الحديثة، فإن إجمالي العاملين في القطاع الحكومي بلغ نحو 474 ألف موظف، وبلغت نسبة الكويتيين منهم 79.6%، وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون موظف، وتبلغ نسبة الكويتيين منهم 4.4% فقط.


وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن إجمالي العمالة في سوق العمل المحلي في القطاعين الحكومي والخاص "باستثناء القطاع العائلي" بلغ مليونين و141 ألفًا في نهاية يونيو 2024.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد العمالة الكويتية من 447 الفًا و64 فردا في يونيو 2023 إلى 451 الفا و595 فردا في يونيو 2024، لتحقق العمالة الكويتية ارتفاعا بنسبة 1.01% سنويا، وبلغت نسبة الكويتيين 21.1% من إجمالي العمالة في سوق العمل.

وبينت الإحصائيات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن بيانات سوق العمل، حتى نهاية يونيو 2024 أن عدد العمالة في سوق العمل المحلي ارتفع خلال عام بنحو 52 ألفًا.

وبالنسبة للمستوى التعليمي فقد اشارت البيانات الى ان نسبة الكويتيين في سوق العمل من ذوي المؤهلات الجامعية وما فوق الجامعية بلغت 52.5% وحملة الشهادات المتوسطة 8.8%.


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